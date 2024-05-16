El gobernador de Texas, Greg Abbott, indulta al sargento Daniel Perry, condenado por matar a un manifestante en 2020

Video Hombre acusado de disparar y matar a manifestante en Austin pasa una prueba de polígrafo

El gobernador de Texas, Greg Abbott, indultó este jueves al sargento Daniel Perry, condenado por matar a un manifestante armado en 2020 durante las protestas de Black Lives Matter contra la violencia policial y la injusticia racial.

Abbott otorgó "un indultó total" con el que quedan "restablecidos los derechos civiles" de Perry, mismos que había perdido tras haber sido condenado, dice el documento del indulto, firmado por el gobernador.

A través de redes sociales Abbott compartió los motivos por los que se le otorgó el indulto al sargento.

De acuerdo con Abbott, "la Junta de Indultos y Libertad Condicional de Texas llevó a cabo una revisión exhaustiva de la historia personal", de Perry, y recomendó el indulto luego de considerar "la información proporcionada por el fiscal de distrito del condado de Travis, el informe de investigación completo sobre Daniel Perry, además de una revisión de todos los testimonios proporcionados en el juicio".

Abbott había solicitado antes a la Junta de Indultos y Libertad Condicional del estado que recomendara el perdón del sargento Perry, requisito que exige la Constitución de Texas para que el gobernador pueda aprobarlo.

Perry fue condenado por un jurado del condado de Travis por disparar fatalmente a Garrett Foster, de 28 años, durante una protesta en Austin. Se enfrentaba a una cadena perpetua.

El sargento del Ejército Daniel Perry fue condenado por el asesinato de un manifestante en Austin en 2020 durante las protestas contra la brutalidad policial. Imagen AP

Cómo mató Daniel Perry a Garrett Foster

Foster participaba el 25 de julio de 2020 en las manifestaciones de Black Lives Matter, dos meses después de la muerte de George Floyd. Portaba un fusil de asalto AK-47, algo que es legal en Texas.

Perry, quien tenía su base en Ft. Hood a unas 70 millas (112 kilómetros) al norte de Austin, estaba trabajando para Uber cuando se encontró con la gran multitud de manifestantes.

Eran alrededor de las 9:50 p. m. El sargento comenzó a tocar su bocina y Foster decidió acercarse a él. En un video transmitido en vivo en Facebook se puede escuchar los bocinazos antes de que sonaran varios disparos y los manifestantes comiencen a gritar y dispersarse.

Los abogados de Perry aseguraron que disparó en defensa propia. Los fiscales dijeron que Perry podría haberse alejado antes de disparar su revólver y los testigos aseguraron que Foster nunca levantó su rifle hacia Perry.