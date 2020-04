Estas clases en prisión lo enseñaron a vivir en libertad: el testimonio de Zachary Manuz

“Estábamos demostrando que no éramos animales. Estas clases me ayudaron a cambiar mi manera de pensar”, dice Zachary Manuz. Él es uno de los participantes del programa de intercambio Inside-Out, en el que estudiantes universitarios asisten durante un semestre a una clase en la que comparten con personas que cumplen alguna condena, y lo hacen lejos de las aulas: dentro de la prisión.

Los programas de rehabilitación, educación y reingreso son fundamentales para que el camino a la libertad sea posible. Los que participan en programas educativos mientras están encarcelados tienen un 28% menos de probabilidades de reincidir en el delito, en comparación con los que no participan en programas, según indica un análisis publicado por la Revista de Criminología Experimental.

Algunos oficiales quieren ayudar

Primero ofreció clases de Justicia Penal y luego de Justicia Motivacional. “Esa clase se enfoca en lo que motiva a las personas. Incluye mucha psicología y psicología organizacional, sobre lo que hacen los buenos negocios, grupos y culturas. Tomamos esa información y la incorporamos a la Criminología y la Justicia Penal para pensar cómo podemos mejorar los correccionales y cómo abordar la rehabilitación”, explica Wright. Los estudiantes “internos” no solo se conectan con personas en el exterior, sino que trabajan junto conjuntamente proyectos para mejorar el sistema de justicia penal.

Lo más importante es que la clase genera un cambio de perspectiva. “Los estudiantes ven que las personas que están en el sistema que son simplemente personas, no son reclusos que han hecho cosas horribles y terribles”, afirma el profesor.

“A menudo ocurre que aquellos que son especialmente violentos representa una proporción muy pequeña de personas en el correccional. Nuestros estudiantes están aprendiendo. Lo que no esperábamos es que los estudiantes encarcelados también tuvieran la oportunidad de ver una versión diferente de las personas que trabajan en el sistema de justicia penal. Muchos de nuestros estudiantes en ASU quieren entrar en la policía. Eso ha cambiado la perspectiva de las personas encarceladas. Ya no ven solo el policía que me metió aquí o que todos los policías son sucios. Ahora ven a ‘Megan, mi compañera de clase’, quien será una agente de la ley”, enfatiza.