Rompiendo estereotipos con una experta en negociación

Yanyn comenzó ayudando a las mujeres millennial a hablar por sí mismas en sus trabajos aprendiendo cómo pedir aumentos y los roles de liderazgo que se merecían. Quería que las mujeres, especialmente las latinas, supieran que no deben tener vergüenza al pedir lo que quieren. Mientras que los hombres consideran la negociación como un juego, las mujeres lo temen. “Lo que muchas mujeres no se dan cuenta es que ya estás negociando todos los días”, dice Yanyn. "Negocias contigo misma para ir al gimnasio y negocias con tus hijos para que terminen sus tareas". Ella enfatiza la necesidad de que las mujeres aprendan a comunicarse efectivamente porque no deben conformarse con menos de lo que quieren para ellas mismas o para su negocio.