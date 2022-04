Cómo la enseñanza culturalmente sensible prepara a los estudiantes para el éxito

En su libro, Culturally Responsive Teaching and The Brain (La enseñanza culturalmente sensible y el cerebro, enlace en inglés), la educadora Zaretta Hammond ofrece una forma de volver a capacitar a los maestros para integrar las culturas de los estudiantes al currículo y fomentar un entorno saludable, seguro y académicamente riguroso para los estudiantes marginados. La enseñanza intencionalmente inclusiva contribuye al desarrollo del cerebro de los estudiantes, haciéndolos pasar de pensadores dependientes a independientes.