La importancia de hablar con nuestros niños sobre su bienestar emocional

Mi interés en la salud mental de los jóvenes me llevó a centrar mi investigación en el suicidio juvenil. Como profesora de psicología en el Hunter College de la Universidad de la ciudad de Nueva York (CUNY) dirijo el Laboratory for the Study of Youth Cognition and Suicide, desde donde estamos tratando de comprender qué hace que los adolescentes piensen en el suicidio y cómo evaluar con mayor precisión si están en riesgo de tener un comportamiento suicida.