Vacunas contra el COVID-19 y los niños: Una pediatra de la Universidad de Stanford responde a sus preguntas

Recuerde que el objetivo de la vacunación no es prevenir la infección o un caso simple de COVID-19. El objetivo is prevenir hospitalizaciones y muertes. La vacuna se basa en investigaciones conducidas a lo largo de muchos años. La vacuna se ha administrado a millones de adultos en el mundo entero con buenos resultados. Sabemos también que es efectiva y segura en niños de menos de 18 años de edad. La American Academy of Pediatrics - con 67,000 pediatras en su membresía - recomienda con énfasis que todos los niños que son candidatos reciban la vacuna contra el COVID-19. Sin embargo tan solo 28% de los niños entre las edades 5 y 11, y 68% de los niños entre las edades 12 y 17 han recibido sus vacunas. Por favor, proteja a su familia. Si tiene preocupaciones o preguntas adicionales consulte con su pediatra de cabecera.