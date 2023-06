"11 años después, el futuro de DACA sigue en el limbo": La historia de Belem Oseguera Durán

Yo tenía unos 12 años cuando recuerdo que por primera vez sentí no tener la esperanza de lograr un futuro en este país. Acababa de ver en la tele la historia de una joven que iba a ser deportada un día después de su graduación, y en realidad fue demasiado para mí. No era justo para ella, no era justo para mí, y no era justo para los miles de estudiantes que lo han dado todo por este país para al final ser dejados a un lado como si no fueran nada.