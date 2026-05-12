Vota Conmigo Elecciones Primarias 2026 en Pensilvania: Qué Debes Saber

Elecciones Primarias en Pensilvania

¿Qué son las elecciones primarias?

En Pensilvania, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que representarán a cada partido político en las elecciones generales de noviembre.

En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa clave porque reduce la lista de aspirantes a los nombres que finalmente competirán en la elección general.

Además, Pensilvania tiene un sistema de primaria cerrada, lo que significa que los votantes registrados como demócratas o republicanos solo pueden votar en la primaria de su propio partido.

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¿Por qué es importante votar en las primarias en Pensilvania?

Porque esta elección define quiénes aparecerán en la boleta final en noviembre. En muchas contiendas estatales y locales, la primaria puede ser decisiva.

Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral, no solo en la etapa final. Es una oportunidad para influir directamente en las decisiones políticas que impactarán tu estado y tu comunidad.

Fecha y horario en Pensilvania

Las elecciones primarias en Pensilvania se realizarán el martes 19 de mayo de 2026.

El horario de votación el día de la elección es de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. Si una persona está en la fila antes de las 8:00 p.m., tiene derecho a votar.

¿Se puede votar por correo en Pensilvania?

Sí. En Pensilvania, cualquier votante registrado puede solicitar una boleta por correo o una boleta de voto ausente, sin necesidad de dar una razón específica.

Para las primarias de mayo de 2026: