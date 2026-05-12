Vota Conmigo Elecciones Primarias 2026 en Georgia: Qué Debes Saber

Elecciones Primarias en Georgia

¿Qué son las elecciones primarias?

En Georgia, las elecciones primarias permiten a los votantes escoger a los candidatos que representarán a cada partido político en las elecciones generales de noviembre.

En este proceso se vota por cargos federales, estatales y locales. Es una etapa clave porque reduce la lista de aspirantes a los nombres que finalmente competirán en la elección general.

Georgia utiliza un sistema de primaria abierta, lo que significa que los votantes pueden escoger en cuál primaria participar (demócrata o republicana), independientemente de su afiliación política registrada. Sin embargo, solo pueden votar en una primaria de un partido.

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¿Por qué es importante votar en las primarias en Georgia?

Porque esta elección define quiénes aparecerán en la boleta final en noviembre. En muchas contiendas estatales y locales, la primaria puede ser decisiva.

Participar en las primarias significa tener voz desde el inicio del proceso electoral, no solo en la etapa final. Es una oportunidad para influir directamente en las decisiones políticas que impactarán tu estado y tu comunidad.

Fecha y horario en Georgia

Las elecciones primarias en Georgia se realizarán el martes 19 de mayo de 2026.

El horario de votación el día de la elección es generalmente de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., aunque algunos centros pueden variar ligeramente según el condado. Si una persona está en la fila antes del cierre, tiene derecho a votar.

¿Se puede votar por correo en Georgia?

Sí. En Georgia, cualquier votante registrado puede solicitar una boleta de voto ausente por correo, sin necesidad de presentar una justificación específica.

Para las primarias de mayo de 2026: