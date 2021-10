El Día Mundial de la Alimentación 2021: Un llamado urgente por la transformación de los sistemas alimentarios

Organizaciones sin fines de lucro, como Rise Against Hunger , trabajan arduamente para acabar con el hambre. A nivel mundial empoderan a las comunidades, alimentan a los que no tienen comida y responden a las emergencias. Por ejemplo, la crisis migratoria venezolana es una de las peores en el mundo. Millones han huido del país debido al deterioro económico. La ruta de los migrantes hacia Colombia es larga y deja a muchos en necesidad de asistencia y con hambre. Rise Against Hunger, junto a otras organizaciones locales, ha apoyado a albergues para brindar seguridad nutricional a los refugiados que han huido de Venezuela. A través de esta iniciativa, han alimentado a 5,400 migrantes venezolanos en Colombia con una comida caliente todos los días.