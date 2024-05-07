Conoce las fechas límites para regístrarte para votar en estas próximas elecciones.

Los residentes de Arizona pueden registrarse para votar en: <a href="https://servicearizona.com/VoterRegistration/selectLanguage" target="_blank">https://servicearizona.com/VoterRegistration/selectLanguage</a>

El próximo 5 de noviembre, nos prepararemos para uno de los eventos más importantes: Las votaciones presidenciales de 2024. En este crucial momento, los hispanos, uno de los grupos étnicos más poderosos dentro del país, tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz y ejercer nuestro derecho al voto.

Para que tu voto pueda ser contado en estas elecciones, es vital que te registres con anticipación. Te invitamos a ser parte de este proceso a través de nuestro portal web univision.com/votaconmigo, donde encontrarás todos los recursos y guías necesarias para completar tu inscripción de manera efectiva.

Es importante tener en cuenta las fechas límite para registrarse en los estados principales:





Te invitamos a que te registres con tiempo para asegurar tu participación en este proceso democrático. La voz y el voto de la comunidad hispana son cruciales para las decisiones electorales de Estados Unidos. Únete a nosotros para marcar el futuro de nuestra nación, Vota Conmigo.