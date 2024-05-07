Cambiar Ciudad
Destino-Vota Conmigo

Conoce las fechas límites para regístrarte para votar en estas próximas elecciones.

Si eres elegible para votar en las próximas elecciones de noviembre, aquí tienes información crucial para que tu voto cuente.

Los residentes de Arizona pueden registrarse para votar en: <a href="https://servicearizona.com/VoterRegistration/selectLanguage" target="_blank">https://servicearizona.com/VoterRegistration/selectLanguage</a>
El próximo 5 de noviembre, nos prepararemos para uno de los eventos más importantes: Las votaciones presidenciales de 2024. En este crucial momento, los hispanos, uno de los grupos étnicos más poderosos dentro del país, tenemos la oportunidad de hacer oír nuestra voz y ejercer nuestro derecho al voto.

Para que tu voto pueda ser contado en estas elecciones, es vital que te registres con anticipación. Te invitamos a ser parte de este proceso a través de nuestro portal web univision.com/votaconmigo, donde encontrarás todos los recursos y guías necesarias para completar tu inscripción de manera efectiva.

Es importante tener en cuenta las fechas límite para registrarse en los estados principales:


Te invitamos a que te registres con tiempo para asegurar tu participación en este proceso democrático. La voz y el voto de la comunidad hispana son cruciales para las decisiones electorales de Estados Unidos. Únete a nosotros para marcar el futuro de nuestra nación, Vota Conmigo.


