univision contigo Aplica aquí a la beca “Tu Futuro” de Univision Arizona y estudia en NAU con todos los gastos cubiertos

Con el objetivo de motivar a estudiantes de high school en Arizona a dar el siguiente paso hacia la universidad, Univision Arizona—una de las principales cadenas en español—se unió a Northern Arizona University (NAU) para crear el programa de becas “Tu Futuro”.

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Esta iniciativa forma parte de Univision Arizona Contigo, un esfuerzo enfocado en empoderar a la comunidad a través de la educación. La beca ofrece a un estudiante la oportunidad de estudiar en NAU con todos los gastos cubiertos durante cuatro años, incluyendo matrícula y alojamiento.

NAU se destaca como una de las universidades líderes en el país en otorgar títulos universitarios a estudiantes hispanos. Además, es reconocida como una Hispanic-Serving Institution (HSI), reafirmando su compromiso con el acceso a la educación superior para comunidades diversas. Como parte de esta alianza, la Oficina de Becas y Ayuda Financiera de NAU igualará la contribución de Univision Arizona cada año, duplicando así el impacto y beneficiando a más estudiantes.

“Univision Arizona se honra en asociarse con Northern Arizona University para otorgar esta beca completa de cuatro años basada en ensayo. La educación es clave para el futuro de nuestra comunidad, y estamos comprometidos en crear oportunidades reales para nuestros jóvenes”, expresó Mark Masepohl, Presidente y Gerente General Regional de Univision Arizona.

Por su parte, desde NAU también destacaron la importancia de esta colaboración. “La NAU Foundation está profundamente agradecida con Univision Arizona por invertir en nuestros estudiantes y fortalecer nuestro compromiso como Hispanic-Serving Institution. Esta iniciativa abre puertas y crea oportunidades para que los estudiantes continúen su camino hacia un título universitario”, señaló Nick Lobjeko, Vicepresidente de NAU Advancement y CEO de la NAU Foundation.

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Esta es la segunda edición del programa de becas, reafirmando el compromiso continuo de apoyar a la próxima generación de estudiantes hispanos.

Si eres estudiante de high school en Arizona y sueñas con continuar tu educación universitaria, esta es tu oportunidad. Aplica hoy a la beca “Tu Futuro” y da el primer paso hacia tu futuro académico.