univision contigo Más de 100 emprendedores se dieron cita en San Antonio en Univision Contigo: Creciendo Tu Negocio

La iniciativa Univision Contigo: Creciendo Tu Negocio llegó a San Antonio reuniendo a más de 100 emprendedores locales en una jornada llena de aprendizaje, inspiración y conexión comunitaria.

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Desde temprano, los asistentes comenzaron el día con un ambiente energético y colaborativo, listos para adquirir herramientas prácticas que les permitan llevar sus negocios al siguiente nivel. El evento ofreció un programa dinámico enfocado en las necesidades reales de los pequeños empresarios, desde formalizar sus negocios hasta fortalecer su marca y mejorar su salud financiera.

Durante la jornada, expertos en distintas áreas compartieron estrategias clave para el crecimiento empresarial:

Brissa Chapa , asesora de impuestos y negocios, presentó “Negocios Formales, Resultados Reales”, destacando la importancia de estructurar correctamente un negocio para lograr estabilidad y crecimiento.

, asesora de impuestos y negocios, presentó “Negocios Formales, Resultados Reales”, destacando la importancia de estructurar correctamente un negocio para lograr estabilidad y crecimiento. Valeria Barriga y Antonieta Castejón , especialistas en marketing, ofrecieron herramientas prácticas en “Eleva tu Marca” para conectar con audiencias y fortalecer la presencia digital.

y , especialistas en marketing, ofrecieron herramientas prácticas en “Eleva tu Marca” para conectar con audiencias y fortalecer la presencia digital. Vanessa Santiago, coach financiera, inspiró a los asistentes con “Págate Primero”, enfatizando la importancia de una buena gestión financiera personal y empresarial.



Uno de los momentos más destacados fue la participación especial de Jomari Goyso, CEO de LIA by Jomari Goyso y presentador de Despierta América, quien compartió su historia como emprendedor. Su mensaje motivó a los asistentes a creer en su potencial, mantenerse resilientes y atreverse a soñar en grande.

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Además de las conferencias, los participantes tuvieron la oportunidad de hacer networking, visitar la sala de exposiciones con negocios locales y aprovechar la esquina de contenido, donde pudieron tomarse fotos profesionales y crear contenido para promover sus marcas.

Entre los pequeños negocios presentes en la exhibición destacaron:

Gift Basket Xpression: especializada en regalos corporativos, canastas para toda ocasión, hospitalidad y con tiempos de entrega rápidos.

especializada en regalos corporativos, canastas para toda ocasión, hospitalidad y con tiempos de entrega rápidos. Maciel’s Accessories: empresa de joyería con productos como collares, aretes, pulseras y anillos, enfocada en empoderar a quienes usan sus accesorios.

empresa de joyería con productos como collares, aretes, pulseras y anillos, enfocada en empoderar a quienes usan sus accesorios. Our Dough: bakery artesanal que ofrece productos saludables, destacando su pan de masa madre.

bakery artesanal que ofrece productos saludables, destacando su pan de masa madre. Aldecoa Coffee: empresa que presentó una variedad de cafés de distintas partes del mundo.

empresa que presentó una variedad de cafés de distintas partes del mundo. NUDA De Tallow: dedicada a la creación de productos de cuidado para la piel.

“A través de Creciendo Tu Negocio, buscamos brindar a los emprendedores hispanos las herramientas, el conocimiento y la visibilidad que necesitan para crecer,” comentó Claudia Prado, Vicepresidenta de Programas de Impacto Social y Alianzas de TelevisaUnivision. “La energía y el compromiso que vimos en San Antonio reflejan el gran potencial de nuestra comunidad.”