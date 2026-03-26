univision contigo Comprender el Alzheimer: Por Qué la Detección Temprana Marca la Diferencia

Video Prevención de Alzheimer - Ad Council

Hoy en día, más de 7.2 millones de personas en Estados Unidos viven con la enfermedad de Alzheimer.Los adultos hispanos mayores tienen aproximadamente 1.5 veces más probabilidades de desarrollar Alzheimer u otras demencias en comparación con los adultos blancos mayores (Alzheimer’s Disease Facts and Figures Report 2025). A medida que la población del país continúa envejeciendo, reconocer las señales de advertencia a tiempo es más importante que nunca.

Aunque actualmente no existe una cura para el Alzheimer, la detección temprana ofrece beneficios importantes, incluyendo acceso a nuevos tratamientos que pueden ayudar a retrasar el avance de la enfermedad.

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Para muchas personas, los primeros síntomas del Alzheimer suelen confundirse con la parte natural del envejecimiento. Comprender la diferencia puede tener un impacto profundo, no solo para quienes viven con Alzheimer y demencia, sino también para sus familiares y seres queridos que los acompañan y cuidan día a día.

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

La enfermedad de Alzheimer es un tipo de demencia que afecta la memoria, el pensamiento y el comportamiento. Generalmente se desarrolla de manera gradual, y con el tiempo los síntomas se vuelven más notorios. Eventualmente, estos cambios pueden interferir con actividades cotidianas como manejar tareas del hogar, recordar información importante o mantener relaciones personales.

El Alzheimer es la sexta causa principal de muerte entre las personas de 65 años o más, lo que refleja el fuerte impacto que tiene en las personas, las familias y nuestras comunidades.

Envejecimiento Normal vs. Señales del Alzheimer

Algunos cambios en la memoria y el pensamiento pueden ser parte del proceso natural de envejecer. Sin embargo, ciertos cambios pueden indicar algo más serio.

• Olvidar nombres o citas de vez en cuando, pero recordarlos después, puede ser parte del envejecimiento normal. Pero olvidar con frecuencia fechas, eventos o conversaciones importantes podría ser una señal del Alzheimer.

• Tener dificultad ocasional para encontrar la palabra correcta puede ser normal. Pero detenerse en medio de una conversación o tener problemas para nombrar algo familiar (por ejemplo,llamar al celular “el aparato para hacer llamadas”) podría ser una señal del Alzheimer.

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• Perder objetos y luego poder repasar los pasos para encontrarlos es parte del envejecimiento normal. Pero colocar objetos en lugares inusuales o perder cosas y no poder recordar dónde se dejaron podría ser una señal del Alzheimer.

• Cometer errores ocasionales al manejar las finanzas o pagar facturas puede ser normal. Pero no poder seguir un plan o administrar las cuentas mensuales podría ser una señal del Alzheimer.

Comprender estas diferencias puede ayudar a las familias a saber cuándo es momento de iniciar una conversación o buscar orientación profesional. Para conocer las 10 señales tempranas del Alzheimer, visite 10 senales .org.

Por Qué la Detección Temprana es Tan Importante

Identificar el Alzheimer en sus etapas iniciales puede abrir la puerta a un mejor cuidado y mayor apoyo. Un diagnóstico temprano brinda a las personas y a sus familias más tiempo para tomar decisiones informadas sobre el tratamiento y la planificación del cuidado.

La detección temprana también permite:

• Acceder a tratamientos disponibles que pueden ayudar a retrasar el avance de la enfermedad

• Participar en ensayos clínicos

• Planear el futuro mientras la persona aún puede expresar sus deseos y participar en decisiones importantes

Actualmente, muchos de estos beneficios solo están disponibles en las primeras etapas de la enfermedad, lo que hace aún más importante reconocer las señales a tiempo.

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El Rol Fundamental de la Familia

En muchas ocasiones, la familia es quien primero nota que algo ha cambiado. Pequeñas diferencias en el comportamiento, la memoria o la actitud pueden parecer insignificantes, pero prestar atención a estas señales es clave.

La campaña de concientización sobre el Alzheimer anima a las familias a confiar en lo que están observando y a iniciar una conversación cuando surjan inquietudes. Estas conversaciones tempranas pueden conducir a un diagnóstico más oportuno, una mejor planificación del cuidado y una mejor calidad de vida para todos los involucrados.

Más Información y Apoyo

Existen recursos disponibles para las familias que desean aprender más sobre las señales tempranas del Alzheimer y cómo se diferencian del envejecimiento normal. El sitio web de la campaña, 10senales.org, ofrece herramientas prácticas, materiales educativos y orientación para ayudar a iniciar conversaciones sobre preocupaciones cognitivas.