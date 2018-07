Coca Cola está subiendo precios debido a los aranceles impuestos por Trump

Aunque el presidente Donald Trump no abone la factura personalmente, la Casa Blanca deberá pagar más por las 12 Coca Colas dietéticas que se calcula que el presidente bebe cada día. La razón: el fabricante de sodas está encareciendo sus precios .

Aunque la empresa de bebidas no detalló los productos, la subida no solo afecta a la marca histórica de Coca Cola, sino a otras del grupo que también son enlatadas, entre las que puede estar Sprite, Fanta, Diet Coke, Coca Cola Zero o Minute Maid cuando es en lata.