Primarias de New Hampshire: entre la apuesta de una Haley más crítica de Tump y la 'abdicación' de DeSantis

Tanto Ron DeSantis como Nikki Haley buscarán en las elecciones primarias de New Hampshire mejorar los resultados obtenidos en los caucus de Iowa, donde Trump se alzó con una clara victoria (51%), al sacarle casi 30 puntos de ventaja a sus dos rivales (DeSantis logró 21% y Haley 19%).

En New Hampshire, un promedio de encuestas de Univision Noticias otorga a Trump un 47% de aprobación; seguido por Haley, con 34%, y DeSantis en un lejano tercer lugar con apenas 5%.

PUBLICIDAD

Animada por esos números, Haley intentará obtener un buen resultado en New Hampshire, un estado en el que un 40% de los votantes se identifican como independientes, y pueden votar en las primarias republicanas.

Para la exembajadora en la ONU un buen resultado no implica una victoria. Chris Sununu, el gobernador de New Hampshire que declaró públicamente su apoyo a Haley el mes pasado, le dijo a Fox News que espera verla llegar en un “segundo lugar fuerte”.

Con el arranque del proceso de primarias, Haley ha comenzado a mostrarse bastante más crítica con la edad de Trump y algunas acciones de su gobierno, como el nivel de endeudamiento. Dijo que solo participaría en debates a los que asista Trump, por lo que no hay ninguno actualmente en agenda.

Haley profundiza los ataques a Trump al cuestionar si está "mentalmente apto"

Haley, cuya campaña dijo haber recaudado 24 millones de dólares durante el último trimestre de 2023, está invirtiendo tiempo y dinero en New Hampshire, donde colocó un anuncio publicitario en el que se presenta como la mejor opción para evitar que noviembre sea una revancha entre Trump y el presidente demócrata Joe Biden.

“La mayoría de los estadounidenses piensa que tener dos octogenarios aspirando a la presidencia no es lo que ellos quieren”, dijo Haley. A lo que Trump respondió esta semana, asegurando que su capacidad cognitiva está a plenitud. “Me siento como si tuviera 35 años. Realmente me siento mejor ahora que hace 30 años. Díganme, ¿es una locura? Me siento mejor ahora, y creo que cognitivamente estoy mejor que hace 20 años. No sé por qué”, señaló el exmandatario durante un acto de campaña en New Hampshire.

PUBLICIDAD

Haley había evitado criticarlo de manera personal, alegando que estaba cansada de que, debido a la polarización, las personas quieren que ella “odie a Trump o ame a Trump”.

Pero este sábado se refirió de forma muy concreta a la capacidad mental del exmandatario luego de que él pareció confundirla en varias ocasiones con la demócrata Nancy Pelosi durante un evento de campaña.

Haley habló en Keene, New Hampshire, sobre un discurso de Trump el día previo, en el que de forma errada dijo que Haley estuvo a cargo de la seguridad del Capitolio en Washington DC el 6 de enero de 2021, cuando una turba irrumpió en el Congreso para tratar de bloquear la certificación del triunfo de Biden en las elecciones presidenciales.

Trump afirmó en un momento que Haley había rechazado la seguridad ofrecida por su entonces administración. En otro agregó que "destruyeron toda la información, toda la evidencia". En el pasado Trump había dicho que Pelosi desestimó la ayuda ofrecida por su gobierno, pero una investigación de un comité especial de la Cámara Baja no encontró evidencia al respecto.

"Dicen que (Trump) se confundió, que estaba hablando sobre otra cosa, estaba hablando sobre Nancy Pelosi", dijo Haley el sábado. "Me mencionó varias veces en ese escenario. Lo que me preocupa, (y) no estoy diciendo nada derogatorio, pero cuando lidias con las presiones de la presidencia, no podemos tener a alguien más a quien cuestionemos si está mentalmente apto para hacer esto. No podemos", agregó.

New Hampshire, difícil cuesta arriba para DeSantis

El caso de DeSantis luce más difícil, porque ninguna de las primarias que siguen en el calendario lucen especialmente cómodas para él, incluyendo su estado de Florida.

PUBLICIDAD

Apenas días antes de la elección en New Hampshire, el gobernador de Florida anunció que transferirá la mayor parte de su equipo de campaña a Carolina del Sur, el estado natal de Haley que celebrará la primaria republicana el 24 de febrero.

De hecho, el fin de semana previo a la primaria en New Hampshire, DeSantis estará haciendo campaña en Carolina del Sur, no en el estado norteño.

La apuesta de DeSantis de desistir en New Hampshire es que Haley retire su candidatura si pierde la primaria en Carolina del Sur, donde Trump va de primero en las encuestas, con la meta de resurgir como una alternativa viable a Trump justo antes de que varios estados celebren sus primarias el 5 de marzo, en una jornada conocida como el Supermartes.

Es un ajuste de estrategia notable, considerando que a comienzos de 2023 DeSantis lucía como el principal rival de Trump en la primaria republicana

Haley respondió con sorna a la movida de su rival. “Carolina del Sur es un gran estado. Esperamos que ellos disfruten sus vacaciones allí”, dijo la vocera de campaña de Haley, Olivia Pérez-Cubas.

Y del lado de Trump no fueron menos desdeñosos. “¿DeSantis aún es candidato?”, se preguntó el portavoz de la campaña Trump, Steven Cheung.

La campaña de DeSantis llegó al pasado mes de octubre con 5 millones de dólares, pero no ha anunciado cuánto recaudó durante el último trimestre de 2023. Su situación actual ha llevado a algunas voces, incluyendo a la presentadora de Fox News Laura Ingraham, a pedirle que retire su candidatura y apoye a Trump.

PUBLICIDAD

DeSantis acusó recientemente a Fox News de darle favoritismo a Trump y expresó arrepentimiento de no haber concedido entrevistas a una mayor variedad de medios de comunicación.

Esta nota contiene información de la agencia AP.

Mira también: