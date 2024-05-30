Cambiar Ciudad
Joe Biden

Biden: "Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval"

El presidente Joe Biden reaccionó vía X al veredicto de culpabilidad contra el expresidente republicano, quien será sentenciado el próximo 11 de julio por el juez Juan Merchán.

Univision picture
Por:Univision
Video ¿Por qué Biden bloqueó la publicación de su entrevista sobre el caso de documentos clasificados? Lo analizamos

El presidente Joe Biden aseguró este jueves que la única manera de derrotar a Donald Trump es en las urnas.

Biden reaccionó así en su cuenta de X al saberse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente por 34 delitos de falsificación de registros comerciales ligados a los pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels para que callara sobre una supuesta relación sexual que mantuvo con Trump.

PUBLICIDAD

"Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas", escribió Biden enlazando una página de recaudación de fondos.

Más sobre Joe Biden

En qué se diferencia el discurso del Estado de la Unión con el mensaje que dará Trump al Congreso este martes
4 mins

En qué se diferencia el discurso del Estado de la Unión con el mensaje que dará Trump al Congreso este martes

Elecciones en Estados Unidos 2024
2024 nos dejó estas imágenes de una campaña electoral como ninguna otra
12 fotos

2024 nos dejó estas imágenes de una campaña electoral como ninguna otra

Elecciones en Estados Unidos 2024
De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024
5 mins

De paria político del 6 de enero a presidente reelecto: las claves de la sorprendente campaña de Trump en 2024

Elecciones en Estados Unidos 2024
Trump pide otra vez que se desestime su condena criminal en Nueva York tras el indulto de Biden a su hijo
4 mins

Trump pide otra vez que se desestime su condena criminal en Nueva York tras el indulto de Biden a su hijo

Elecciones en Estados Unidos 2024
Qué piensan los demócratas sobre el indulto presidencial a Hunter Biden
5 mins

Qué piensan los demócratas sobre el indulto presidencial a Hunter Biden

Elecciones en Estados Unidos 2024
5 polémicos perdones presidenciales en EEUU antes del indulto de Joe Biden a su hijo Hunter
6 mins

5 polémicos perdones presidenciales en EEUU antes del indulto de Joe Biden a su hijo Hunter

Elecciones en Estados Unidos 2024
Desde "justifica a Trump" a "el presidente mintió": opiniones sobre el indulto a Hunter Biden
7 mins

Desde "justifica a Trump" a "el presidente mintió": opiniones sobre el indulto a Hunter Biden

Elecciones en Estados Unidos 2024
El presidente Biden indultó a su hijo Hunter y afirma que la política "infectó el proceso" judicial
7 mins

El presidente Biden indultó a su hijo Hunter y afirma que la política "infectó el proceso" judicial

Elecciones en Estados Unidos 2024
Avances de tecnología de vigilancia de Biden podrían ayudar en las deportaciones masivas de Trump
7 mins

Avances de tecnología de vigilancia de Biden podrían ayudar en las deportaciones masivas de Trump

Elecciones en Estados Unidos 2024
Jueza cierra caso contra Trump por interferencia electoral tras petición del fiscal especial de desestimar las dos causas federales en su contra
4 mins

Jueza cierra caso contra Trump por interferencia electoral tras petición del fiscal especial de desestimar las dos causas federales en su contra

Elecciones en Estados Unidos 2024

La reacción de Biden parte del hecho de que muy probablemente Trump pueda seguir en campaña, ya que esta sentencia no le impide ser candidato presidencial ni presidente. La Constitución de Estados Unidos solo establece como requisitos para presidente el ser mayor de 35 años, estadounidense por nacimiento y haber residido en el país durante los últimos 14 años.

La única duda que existe es si el juez de la causa, Juan Merchán, lo condena a prisión y ese encarcelamiento sobrepasa la fecha de toma de posesión en caso de que Trump gane las presidenciales en noviembre. Ninguna ley de EEUU regula ese escenario. Tampoco hay ley escrita sobre el supuesto de que Trump reciba una condena de casa por cárcel y sea presidente reelecto.

Hay dos elementos que favorecen a Trump que lo pueden mantener alejado de las rejas: es de edad avanzada, es su primera condena criminal y los delitos por los que se le acusa no son violentos. Además, Trump es un expresidente y el virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca en las elecciones de este año.

Ningún expresidente había sido declarado culpable en un juicio criminal. Trump además enfrenta otros tres procesos, que en estos momentos están estancados por recursos legales introducidos por el exmandatario. El más grave de ellos es el relacionado con su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando una turba, instigada por él, tomó por la fuerza la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos.

PUBLICIDAD

Trump también enfrenta acusaciones por intentar cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia, donde claramente ganó Joe Biden.

De la misma forma encara un proceso criminal en Florida por la posesión ilegal de documentos clasificados.

Relacionados:
Joe BidenDonald TrumpJuicios

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
PRI: Crónica del fin
Gratis
Premios Juventud 2025
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD