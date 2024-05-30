Biden: "Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval"

Video ¿Por qué Biden bloqueó la publicación de su entrevista sobre el caso de documentos clasificados? Lo analizamos

El presidente Joe Biden aseguró este jueves que la única manera de derrotar a Donald Trump es en las urnas.

Biden reaccionó así en su cuenta de X al saberse el veredicto de culpabilidad contra el expresidente por 34 delitos de falsificación de registros comerciales ligados a los pagos hechos a la actriz porno Stormy Daniels para que callara sobre una supuesta relación sexual que mantuvo con Trump.

"Solo hay una forma de mantener a Donald Trump fuera de la Oficina Oval: en las urnas", escribió Biden enlazando una página de recaudación de fondos.

La reacción de Biden parte del hecho de que muy probablemente Trump pueda seguir en campaña, ya que esta sentencia no le impide ser candidato presidencial ni presidente. La Constitución de Estados Unidos solo establece como requisitos para presidente el ser mayor de 35 años, estadounidense por nacimiento y haber residido en el país durante los últimos 14 años.

La única duda que existe es si el juez de la causa, Juan Merchán, lo condena a prisión y ese encarcelamiento sobrepasa la fecha de toma de posesión en caso de que Trump gane las presidenciales en noviembre. Ninguna ley de EEUU regula ese escenario. Tampoco hay ley escrita sobre el supuesto de que Trump reciba una condena de casa por cárcel y sea presidente reelecto.

Hay dos elementos que favorecen a Trump que lo pueden mantener alejado de las rejas: es de edad avanzada, es su primera condena criminal y los delitos por los que se le acusa no son violentos. Además, Trump es un expresidente y el virtual candidato del Partido Republicano a la Casa Blanca en las elecciones de este año.

Ningún expresidente había sido declarado culpable en un juicio criminal. Trump además enfrenta otros tres procesos, que en estos momentos están estancados por recursos legales introducidos por el exmandatario. El más grave de ellos es el relacionado con su papel en el asalto al Capitolio en enero de 2021, cuando una turba, instigada por él, tomó por la fuerza la sede del Poder Legislativo de Estados Unidos.

Trump también enfrenta acusaciones por intentar cambiar los resultados de las elecciones presidenciales en el estado de Georgia, donde claramente ganó Joe Biden.