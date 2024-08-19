"Perforar, perforar" frente a la inflación: las dudas que dejan las referencias de Trump a su plan económico

Apenas unos días antes de que Kamala Harris presentara su plan económico que contempla bajar el costo de la vivienda, ampliar el crédito fiscal por hijo y reducir precios de alimentos, a su rival Donald Trump se le preguntó en una entrevista exclusiva con Univision Noticias cuál era su propio plan y sus diferencias con los demócratas a la hora de manejar la inflación y los impuestos.

“Vamos a deshacernos de la inflación (…). La inflación ha sido causada en gran medida en términos de la región por la política energética de EEUU. Y vamos a perforar, a perforar. Vamos a estar perforando. Tenemos más oro líquido que cualquier otro país en el mundo, y lo vamos a usar. No lo vamos a tomar de otros países (…). Y la inflación va a bajar mucho, mucho, y va a bajar rápido”, aseguró Trump.

“Ella (Harris) nunca va a hacer nada con respecto a la inflación. Ella no tiene idea. Ni siquiera sabe lo que significa la palabra. Y se ve obligada a seguir mis políticas. Hace mucho tiempo propuse que no hubiera impuestos sobre las propinas. Y hace dos días, ella dijo que no habría impuestos sobre las propinas. Ni siquiera sabe lo que significa”, agregó, repitiendo uno de sus habituales ataques contra la candidata demócrata.

Frente a las propuestas concretas de Harris, lo cierto es que Trump está recibiendo críticas en las últimas semanas por aparentemente no darle tanta importancia a la economía, uno de los temas clave para los estadounidenses, y por no aprovechar sus mitines para dejar claros sus planes en esta área en el caso de que regresara a la Casa Blanca.

El pasado miércoles, por ejemplo, Trump no se esforzó mucho por ajustarse al guion en un mitin en Carolina del Norte que su campaña aseguró que sería un gran discurso económico, al mezclar promesas de reducir los precios de la energía y “liberar la abundancia económica” con sus comentarios habituales que nada tenían que ver con el tema como la risa de la candidata demócrata Harris, la mecánica de la energía eólica y el hijo del presidente Joe Biden.

El discurso de 75 minutos incluyó un sinfín de ideas políticas generales y grandes promesas de acabar con la inflación, impulsar la producción energética estadounidense, que ya está en niveles récord, y elevar el nivel de vida de los estadounidenses. Pero esas ideas se perdieron en el estilo cargado de críticas y quejas del expresidente.

Ataques personales de Trump a Harris en lugar de ideas económicas

Trump expresó su frustración por el hecho de que los demócratas hayan elegido a la vicepresidenta en lugar de a Biden para encabezar su fórmula presidencial. Trump atacó repetidamente la ciudad de San Francisco, donde Harris fue fiscal de distrito, calificándola de “inhabitable”.

También atacó a su rival en cuestiones personales, cuestionando su inteligencia, diciendo que tiene “la risa de una loca” y asegurando que los demócratas estaban siendo “políticamente correctos” al tratar de destacar que se trata de la primera mujer negra y de ascendencia del sudeste asiático en ocupar el cargo de vicepresidente.

“¿Sabes por qué no ha concedido una entrevista? No es inteligente. No es inteligente”, dijo Trump.

Cuando se centró en hablar de su política, Trump prometió poner fin a las “regulaciones que destruyen puestos de trabajo”, dar marcha atrás a las restricciones de la era Biden sobre la producción de combustibles fósiles y las inversiones en energía verde, instruir a los miembros del gabinete a utilizar “todas las herramientas” para “derrotar la inflación” en el primer año de mandato y poner fin a todos los impuestos sobre los beneficios de la Seguridad Social y las propinas.

Trump prometió un crecimiento económico tan abundante que “pagaremos toda nuestra deuda”, similar a una promesa que hizo en 2016 antes de que la deuda nacional se disparara durante su presidencia. Se comprometió a reducir los costos de energía de los estadounidenses entre un “50 y un 70%” en un plazo de 12 meses, o un “máximo de 18 meses”. Pero inmediatamente se echó atrás: “Si no funciona, dirán: ‘Bueno, voté por él y aun así logró reducirlo mucho’”.

En un momento, Trump pareció incluso cuestionar el propósito de dar un discurso supuestamente dedicado a la economía. “Querían hacer un discurso sobre la economía”, bromeó, aparentemente refiriéndose a sus ayudantes de campaña. “Dicen que es el tema más importante. Yo no estoy seguro de que lo sea”.

Trump trató de unir su política de inmigración con economía

Trump habló en un auditorio en el centro de Asheville, con su podio flanqueado por más de una docena de banderas estadounidenses y fondos personalizados que decían: “Sin impuestos a la Seguridad Social” y “Sin impuestos a las propinas”, con el que su campaña quería proyectar el peso político que esperaban que Trump transmitiera durante el evento.

Los republicanos habían estado esperando que se centrara más en la economía que en los argumentos dispersos y los ataques que ha hecho contra Harris desde que los demócratas la eligieron como su candidata presidencial. En la última semana, Trump ha pasado por alto esa oportunidad en dos apariciones públicas.

“Kamala ha declarado que abordar la inflación será una ‘prioridad del primer día’ para ella”, dijo Trump. “Pero el primer día para Kamala fue hace tres años y medio (cuando asumió el cargo de vicepresienta). ¿Por qué no lo ha hecho?”, se preguntó Trump.

Sin embargo, a lo largo de su discurso, Trump fue intercalando sus comentarios preparados con los ataques ya habituales en sus mítines, desviándose del teleprompter en el que iba leyendo su discurso en medio de la explicación de una nueva promesa económica.

Más de una vez, saltó de un contraste político con Harris a lanzar otro ataque a su ciudad natal, San Francisco. También señaló varias veces que fue Biden, y no Harris, quien obtuvo los votos de los votantes de las primarias demócratas. Durante una parte de su discurso sobre energía, se le escapó una aparente indirecta a Hunter Biden, el hijo del presidente, y su “computadora portátil del infierno”.

Trump trató de conectar su énfasis en la frontera y la política de inmigración con la economía. Repitió de nuevo su cuestionada afirmación de que la afluencia de inmigrantes pondría a prueba la Seguridad Social y Medicare hasta el punto del colapso. Lamentó que el dinero de los contribuyentes se gaste en albergar a los inmigrantes en algunas ciudades, incluida su natal Nueva York.

Pero la mayor parte del tiempo que dedicó a la inmigración fueron las mismas falsas conexiones entre inmigrantes y delitos violentos, que han sido un elemento básico de los discursos de Trump desde 2015.

Los estadounidenses confían más en Trump que en Harris en materia económica

El último intento de reimpulsar su campaña tuvo lugar en el estado que le dio a Trump su margen de victoria estatal más estrecho hace cuatro años y que se espera vuelva a ser un campo de batalla este 2024.

Los asesores de Trump han pensado durante mucho tiempo que una economía inflacionaria era un lastre para los demócratas este año. Pero el evento en Asheville solo aumentó las dudas sobre si Trump puede convertir este tema y la economía en una pieza central de su enfrentamiento contra Harris.

Lo cierto es que una reciente encuesta de The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research concluyó que los estadounidenses confían más en Trump que en Harris cuando se trata de manejar la economía, pero la diferencia es leve: 45% para él y 38% para ella.

“Tiene que decirle a la gente lo que va a hacer, hablar de los temas”, dijo Timothy Vath, un hombre de 55 años que acudió al mitin de Trump del miércoles. “Hizo lo que dijo que iba a hacer” en su mandato inicial. “Hablar de cómo lo haría de nuevo”.

Mona Shope, una mujer de 60 años, dijo que Trump, a pesar de su propia riqueza, “entiende a la gente trabajadora y quiere lo mejor para nosotros”.

Trump insistió nuevamente en que la inflación no se habría disparado si hubiera sido reelegido en 2020, con lo que parece no tener en consideración las interrupciones de la cadena de suministro global durante la pandemia de covid, los aumentos del gasto por la pandemia que incluyeron un paquete de ayudas que Trump firmó como presidente y los efectos del precio global de la energía tras la invasión rusa de Ucrania.

Mientras tanto, la campaña de Harris aseguró que la vicepresidenta da la bienvenida a cualquier comparación que Trump pueda hacer.

"No importa lo que diga, una cosa es segura: Trump no tiene ningún plan, ninguna visión y ningún interés significativo en ayudar a construir la clase media", dijo su director de omunicaciones, Michael Tyler.

También predijo que las propuestas de Trump sobre comercio, impuestos y reversión de las políticas de la era Biden “harían que la inflación se disparara y costarían a nuestra economía millones de empleos, todo para beneficiar a los ultra ricos y a los intereses especiales”.

