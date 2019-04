El error de 'Fox & Friends' que no perdonaron las redes sociales: referirse a "3 países mexicanos"

El chef José Andrés también aprovechó el momento para escribir en su cuenta de Twitter: “Amamos a México....incluso los odiosos a veces @FoxNews ¡aman a México! Amamos mucho a México, todos los países son mexicanos... pero recuerda que no somos violadores, somos gente con orgullo, dignos de ética, somos inmigrantes de todas partes que mueve a América hacia adelante, somos mexicanos”.

Trump culpa a los gobiernos de la región por no hacer lo suficiente para frenar el éxodo centroamericano, según funcionarios estadounidenses.

"No habrá más dinero para ellos", dijo Trump a los reporteros durante un viaje a Florida. "Les estábamos dando 500 millones de dólares. Les estábamos dando mucho dinero pero ya no habrá más dinero", señaló. "Ellos arreglan estas caravanas en algunos casos y ponen a la peor gente en ellas, no a los mejores. Así resuelven sus problemas y marchan hasta aquí".