El nuevo y sorprendente enfoque de los republicanos sobre el aborto para mantener su control en la Cámara de Representantes

En pleno proceso electoral por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, muchos candidatos republicanos están sorprendiendo al pronunciarse sobre el derecho al aborto y a la atención reproductiva.

PUBLICIDAD

Sin duda, se trata de un cambio deliberado para un Partido Republicano sorprendido por algunas ramificaciones políticas después de la anulación en 2022 de la sentencia Roe vs. Wade que reconocía el derecho constitucional al aborto.

Mirando directamente a las cámaras de televisión o escribiendo artículos de opinión en los periódicos locales, muchos republicanos están tratando de distanciarse de algunas de las ideas antiabortistas más agresivas surgidas de su partido, que durante décadas ha trabajado para poner restricciones a la atención reproductiva.

En Nueva York, el representante republicano Mike Lawler, sentado en una mesa de cocina con su esposa, dijo en un anuncio: “No puede haber lugar para el extremismo en la atención médica de las mujeres”.

En California, la representante republicana Michelle Steel explicó su propio camino hacia la maternidad con la fecundación in vitro (FIV) y aseguró: “Siempre he apoyado el acceso de las mujeres a la FIV y lucharé para defenderlo”.

“Quiero que me escuchen directamente a mí: confío en las mujeres. Valoro la nueva vida. Y rechazo los extremos en materia de aborto”, dijo en una grabación el representante republicano por Arizona Juan Ciscomani.

El nuevo enfoque de los republicanos respecto al aborto

Es un enfoque nuevo y llamativo, pero el Partido Republicano trabaja para evitar la pérdida de apoyos en las elecciones de noviembre que podrían acabar con su control mayoritario de la Cámara de Representantes.

PUBLICIDAD

Tiene lugar además en un momento de la campaña en el que se están conociendo c onmovedoras historias de alto perfil y contadas por mujeres que ven sus vidas en peligro por las restricciones al aborto.

La nueva estrategia está impulsada por el área de campaña de los republicanos en la Cámara de Representantes, y supone un reconocimiento del fracaso del partido para ganar el poder político en torno la atención reproductiva de las mujeres como un tema que, pensaban, movilizaría a sus votantes.

“Los republicanos siempre han sabido que en realidad están del lado equivocado en este asunto”, dijo a la agencia AP Ilyse Hogue, expresidenta del grupo antes conocido como Asociación Nacional para la Derogación de las Leyes sobre el Aborto (NARAL, por sus siglas en inglés). Por eso, dijo que no le sorprendía este cambio en el Partido Republicano.

A menos de 50 días de las elecciones, los candidatos republicanos a la Cámara de Representantes están poniendo a prueba en tiempo real cómo hablar sobre el acceso de las mujeres a la atención reproductiva en un momento en que las jóvenes son generalmente más liberales que en décadas anteriores.

A nivel nacional, el candidato presidencial Donald Trump ha celebrado la decisión de la Corte Suprema de anular el fallo Roe vs. Wade, pero insistió en que es mejor dejar que los estados decidan si permiten o no los abortos. También se ha distanciado del tradicional objetivo de la extrema derecha de prohibir el aborto en todo el país.

Por su parte, desde que la candidata presidencial demócrata Kamala Harris ha reemplazado al presidente Joe Biden en la cabeza de lista del partido, los demócratas están aprovechando su capacidad para movilizar a mujeres y prometen restablecer la atención reproductiva en una campaña aplaudida por quienes asisten a sus mítines: "No vamos a dar marcha atrás", aseguran.

PUBLICIDAD

Cómo ha cambiado la importancia del aborto entre los candidatos al Congreso desde las elecciones de 2022

Las campañas por el control de la Cámara de Representantes de Estados Unidos están tan reñidas como siempre, y se espera que unos pocos escaños determinen qué partido tiene la mayoría en la Cámara Baja y si el Congreso se alineará con la Casa Blanca o si estará controlado por la oposición.

Los republicanos admiten que no esperaban que el acceso al aborto se convirtiera en un tema tan determinante cuando la Corte Suprema, en 2022, decidió el caso Dobbs que anuló Roe vs. Wade, poniendo fin al derecho al aborto que había sido ley del país durante casi 50 años.

Los republicanos aseguran que los votantes no siempre mencionaron el acceso al aborto como una de sus principales preocupaciones en las elecciones a la Cámara de Representantes de 2022, pero se convirtió en un factor descalificador para los candidatos que fueron retratados como demasiado extremistas.

Sin embargo, la presión del movimiento antiabortista por una prohibición nacional de la interrupción del embarazo y las propuestas de reducción de los tratamientos de fertilidad provocaron un nuevo enfoque. La esperada ola de victorias electorales republicanas de noviembre nunca se materializó y el partido apenas obtuvo una mayoría en la Cámara Baja.

En encuestas realizadas en meses recientes por The Associated Press-NORC Center, una sólida mayoría de estadounidenses se opone a la prohibición federal del aborto y un número creciente apoya el acceso al aborto por cualquier motivo. Supone un aumento respecto a 2021, un año antes de la decisión de la Corte Suprema.

El enfrentamiento entre demócratas y republicanos sobre el aborto en su carrera al Congreso

En una disputada carrera por la Cámara de Representantes en el área de San Diego, el aspirante republicano Matt Gunderson habla directamente a la cámara y declara: "Soy proelección".

PUBLICIDAD

Jack Pandol, director de Comunicaciones del Comité Nacional Republicano del Congreso, dijo que los demócratas gastaron en 2022 cientos de millones de dólares "mintiendo sobre las posiciones de los candidatos republicanos sobre este delicado tema".

"Los republicanos no pueden permitir que los demócratas mientan más: deben ser claros, directos y rechazar con fuerza estos falsos ataques”, agregó.

Aun así, los demócratas de la Cámara [de Representantes] están redoblando sus esfuerzos para obtener el control de centrándose en las opiniones republicanas sobre el aborto, pasadas y presentes.

“Los republicanos están tratando de manipular a los votantes”, dijo CJ Warnke, director de comunicaciones del House Majority PAC, un grupo externo que apoya a los demócratas de la Cámara.

El House Majority PAC está bombardeando a los simpatizantes republicanos con millones de dólares en anuncios de campaña que advierten contra las opiniones extremas del Partido Republicano sobre el aborto y la atención reproductiva.

El Congreso, escenario clave para la agenda del aborto

Los demócratas también han cambiado y se han pronunciado más abierta y enérgicamente a favor de la atención reproductiva, liderados en muchos sentidos por el ejemplo de Harris.

"Nos aseguraremos de que el pueblo estadounidense sepa exactamente cómo han votado los republicanos para restringir los derechos reproductivos", prometió la representante Suzan DelBene, presidenta del Comité de Campaña Demócrata del Congreso.

PUBLICIDAD

El Congreso ha servido como campo de batalla en los esfuerzos por avanzar la agenda antiabortista durante décadas, ya que los republicanos han propuesto repetidamente leyes para limitar diferentes tipos de técnicas para interrumpir el embarazo voluntariamente.

Trump, junto con el líder republicano del Senado Mitch McConnell, se encargaron de confirmar la nominación de tres de los nueve jueces de la Corte Suprema. Fue un logro histórico para el expresidente, que cumplió un objetivo del partido desde hace años de cambiar la corte a una mayoría conservadora.

Cuando la corte anuló Roe vs. Wade se celebró primero como una victoria conservadora, pero lo que vino después pronto se convirtió en una responsabilidad política para los republicanos cuando los estados comenzaron a instituir prohibiciones al aborto.

Uno de los principales grupos de defensa antiabortista del país, Susan B. Anthony Pro-Life America, está alentando a los candidatos a volver a comprometerse con acabar con el aborto y en retratar a los demócratas como extremistas por buscar que esta práctica esté accesible en todo el país.

Pero el representante republicano Lawler dijo que era importante abordar el tema de frente porque los demócratas lo están atacando por ser extremista en el tema. “Los votantes tienen derecho a saber cuál es mi postura”, afirmó Lawler.

Vea también: