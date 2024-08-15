Las críticas contra JD Vance, el candidato a VP de Trump, por decir que el papel de "las mujeres posmenopáusicas" es "criar nietos"

Video ¿Quién es J.D. Vance, el candidato a vicepresidente de Donald Trump?

El candidato vicepresidencial republicano JD Vance nuevamente está en el ojo del huracán por comentarios controversiales que hizo otra vez sobre mujeres, esta vez sobre las que envejecen.

Las declaraciones que ahora están bajo escrutinio fueron hechas por el también senador por Ohio en un podcast en el 2020.

En la conversación en el podcast "The Portal", conducido por Eric Weinstein, se escucha a Vance asentir cuando el conductor del podcast dice que el hecho de contar con el apoyo de las abuelas en la crianza de los hijos es “todo el propósito de la postmenopausia femenina”.

También se escucha a Vance estar de acuerdo con un comentario del conductor cuando dice que el apoyo de los abuelos en la educación de los hijos es una “rara, inadvertida característica de casarse con una mujer India”.

Vance cuestiona la decisión de su suegra de haber pedido un año sabático para apoyarlo tras el nacimiento de uno de sus hijos

Además, en la charla, Vance también cuestionó la decisión que tomó su suegra, Lakshmi Chilukuri, una doctora en biología molecular, de solicitar un año sabático para ayudar a su hija tras el nacimiento de uno de sus tres hijos.

En la conversación calificó la decisión de su suegra, rectora del Colegio Sexto de la Universidad de California en San Diego, como “dolorosamente ineficiente en términos económicos”.

“Por qué no simplemente se quedó con su trabajo y nos dio parte de sus salarios para pagarle a alguien más que lo hiciera, ¿cierto?”, dijo Vance. “Ese es el tipo de cosas que la economía hiperliberalizada quiere que hagas”.

Vance tiene tres hijos con su esposa, dos varones, Ewan, de 6 años de edad, Vivek, de 4 y una hija llamada Mirabel, 2.

Usha Chilukuri Vance, de 38 años, es hija de inmigrantes indios y creció en San Diego, California. Su madre es una reconocida académica de California y su padre es ingeniero, según la campaña de Vance.

Vance ha dicho que conoció a su esposa mientras ambos estudiaban en la Universidad de Yale.

Otros comentarios controversiales de Vance sobre las mujeres

Además del audio reciente, Vance también hizo comentarios polémicos sobre las mujeres en una entrevista de 2021 en Fox News que ahora lo persiguen.

En una charla con Tucker Carlson, entonces de Fox News, criticó a las mujeres que deciden no tener hijos.

"Estamos efectivamente dirigidos en este país, por demócratas, por de nuestros oligarcas corporativos, por un grupo de mujeres con gatos y sin hijos que son miserables con sus propias vidas y las decisiones que han tomado, y por eso quieren hacer que el resto del país también sea miserable", dijo Vance en ese entonces.

"Mira a Kamala Harris, a Pete Buttigieg (el secretario de Transporte), a Alexandria Ocasio-Cortez (congresista demócrata por NY): Todo el futuro de los demócratas está controlado por personas sin hijos, y ¿cómo tiene sentido que hayamos entregado nuestro país a personas que realmente no tienen un interés directo en él?”, añadió Vance.

Sus dichos contra Trump también han revivido en la campaña

Antes de unirse a la fórmula presidencial con Donald Trump, Vance había lanzado múltiples críticas y ofensas de quien ahora es su aliado.

Por ejemplo, en una entrevista de 2016 con Charlie Rose, Vance dijo que pertenecía al grupo de republicanos que nunca apoyaría a Trump, es decir, un 'Never Trump guy'.

"Yo soy un tipo 'Nunca Trump'. Nunca me gustó (...) Pero como alguien que no le gusta Trump, entiendo de donde vienen los votantes de Trump. Pero no me gusta el propio Trump y eso me hace pensar que quizá no soy parte totalmente de ninguno de esos mundos", dijo Vance en la entrevista.

En otros momentos también calificó a Trump como un “Hitler americano” y como un nombre “no apto para ser presidente”.

