“Lo veo y siento orgullo”: la imagen de un Trump desafiante tras el atentado y el impacto que puede tener en los votantes

Patty Harnish, de 58 años, ha pasado 28 años sin votar, decepcionada de los políticos. Cree que en Washington no hacen lo suficiente para mitigar la inflación, el alto costo de las rentas o para frenar la crisis desatada por los opioides. Contó al diario The Washington Post que, sin embargo, al ver la actitud desafiante de Trump en la primera plana de un diario quedó sorprendida con la emoción que le evocó la imagen.

"Es Trump (...) Lo veo y siento orgullo", dijo al Post la vendedora de una tienda Dollar General, a pocas millas del sitio donde ocurrió el atentado en la rural Butler, Pensilvania. "Él estaba como jódanse, no me pueden detener. Todavía me queda otra oreja".