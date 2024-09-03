Juez federal rechaza nuevo intento de Trump de retrasar la sentencia y anular la condena de su caso criminal en Nueva York

Video Semana decisiva para el juicio contra el expresidente Donald Trump

Un juez federal rechazó este martes la solicitud de Donald Trump de intervenir en su caso penal de Nueva York por sobornos a la actriz porno Stormy Daniels, lo que frustra el último intento del expresidente de revocar su condena por delito grave y retrasar su sentencia.

El juez de distrito de EEUU Alvin Hellerstein dictaminó que Trump no había satisfecho la carga de la prueba requerida para que un tribunal federal tome el control del caso de la corte estatal donde se le juzgó.

El fallo de Hellerstein se produjo horas después de que los fiscales de Manhattan plantearan objeciones al esfuerzo de Trump de retrasar las decisiones posteriores al juicio en el caso, mientras buscaba que interviniera el tribunal federal.

La oficina del fiscal de distrito de Manhattan argumentó en una carta al juez que preside el caso en el tribunal estatal que no tenía obligación legal de posponer las decisiones posteriores al juicio y esperar a que Hellerstein dicte sentencia.