Juez de Illinois retira a Trump de la boleta electoral del estado tras recurrir a la "cláusula de insurrección" por el asalto al Capitolio

Un juez de Illinois decidió este miércoles retirar al expresidente Donald Trump de la boleta electoral del estado para las elecciones primarias, basándose en la “prohibición insurreccional” de la 14ª Enmienda.

La jueza de circuito del condado de Cook, Tracie R. Porter, emitió el fallo el miércoles, pero aún da a Trump un corto periodo de tiempo para apelar, ya que las primarias son el 19 de marzo. Dijo que se basó en gran medida en el fallo anterior de la Corte Suprema de Colorado y calificó la justificación de Colorado como “convincente”.

"El tribunal también se da cuenta de la magnitud de esta decisión y su impacto en las próximas elecciones primarias de Illinois", escribió Porter. “La Junta Electoral del Estado de Illinois eliminará a Donald J. Trump de la boleta electoral para las Elecciones Primarias Generales del 19 de marzo de 2024, o hará que se supriman los votos emitidos en su favor”.

Illinois es uno de varios estados que están considerando descalificar al expresidente Trump por su papel en el ataque al Capitolio de Estados Unidos el 6 de enero de 2021, y si eso podría considerarse una insurrección.

Apenas el mes pasado, la Junta Electoral del Estado de Illinois rechazó retirar al expresidente Donald Trump de la boleta primaria del estado. La junta designada de ocho miembros determinó por unanimidad que no tenía la autoridad para decidir si Trump había participado en la insurrección, base de la denuncia.

El proceso en Illinois comenzó por iniciativa de cinco votantes que consideraban que Trump no puede ser candidato con base en la cláusula de insurrección, una norma de la posguerra civil que veta del acceso a cargos electos a quienes hayan participado en una insurrección tras haber jurado la Constitución.

Los críticos de Trump consideran que su rol en el asalto al Capitolio el 6 de enero de 2021 encaja en lo previsto por la Sección 3 de la Enmienda 14 y lo inhabilitan como candidato a la presidencia.

La discusión sobre la Enmienda 14 de la Constitución y Trump

La cuestión de la inhabilitación de Trump por la cláusula constitucional de la insurrección y su rol el 6 de enero de 2021 ha sido objeto de demandas en al menos 16 estados, según The New York Times.

La Sección 3 de la Enmienda 14 dice lo siguiente: "Ninguna persona podrá ser senador o representante en el Congreso, ni elector (del Colegio Electoral) para presidente y vicepresidente, ni ocupar cargo alguno, civil o militar, en Estados Unidos o en cualquier estado, si, habiendo prestado previamente juramento, como miembro del Congreso, o como funcionario de Estados Unidos, o como miembro de cualquier legislatura estatal, o como funcionario ejecutivo o judicial de cualquier estado, de apoyar la Constitución de los Estados Unidos, haya participado en una insurrección o rebelión contra la misma, o dado ayuda o confortado a sus enemigos. Pero el Congreso puede, mediante el voto de dos tercios de cada Cámara, eliminar dicho impedimento".



