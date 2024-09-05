Encuesta: los hispanos confían más en Harris que en Trump para atacar el cambio climático

Video Los migrantes climáticos: un fenómeno natural los sacó de su vivienda y tuvieron que empezar de cero

Mas de las tres cuartas partes de probables votantes hispanos se muestra preocupada por el impacto que el cambio climático tiene sobre sus comunidades y sobre sus finanzas familiares, de acuerdo con una encuesta realizada por Data for Progress (DFP), en colaboración con Climate Power En Acción, dos organizaciones de tendencia progresista ubicadas en Washington DC.

La encuesta, publicada este jueves, indica que el 65% de los encuestados favorecen tener a un presidente en la Casa Blanca que atienda el problema que afecta los gastos en sus hogares en costos de energía, calefacción y refrigeración.

La encuesta fue realizada en todo el país, con una sobremuestra en Arizona, Georgia, Nevada y Pensilvania, estados péndulos del llamado Cinturón del Sol, donde se espera que se defina la elección presidencial de noviembre entre la vicepresidenta demócrata Kamala Harris y el expresidente republicano Donald Trump.

Cambio climático: Harris es mejor vista que Trump

De acuerdo con el sondeo, los latinos consultados confían más en Harris (57%) que en Trump (19%) para atender los desafíos del cambio climático, algo que va en línea con las diferencias que hay entre los dos partidos en cuanto a la naturaleza, efectos y soluciones para el fenómeno que la mayor parte de la comunidad científica considera uno de los más acuciantes de la actualidad.

Un 65% de los encuestados aspiran que el presidente aborde el cambio climático.

“Los latinos han expresado reiteradamente su preocupación por el cambio climático y su deseo de que los líderes tomen medidas y responsabilicen a las compañías petroleras y de gas. Los latinos creen que la vicepresidenta Harris es la candidata mejor preparada para abordar los impactos del clima extremo y la carga financiera que supone para sus comunidades”, dijo en un comunicado Antonieta Cádiz, directora ejecutiva adjunta de Climate Power En Acción.

“En todos los ámbitos, los votantes confían en Harris para abordar las causas y los efectos de la crisis climática por encima de Trump, que niega el cambio climático y vendería nuestro crecimiento económico y nuestra salud a sus donantes de las grandes petroleras”.

La campaña de Harris se ufana de su participación en la administración de Joe Biden, que ha adoptado una de las políticas más agresivas en materia ambiental. Esas mismas políticas son cuestionadas por los republicanos, que consideran que establecen controles que afectan el desarrollo económico y otorga demasiada injerencia al gobierno en la economía.

En cambio, Trump apoya cambiar la actual política energética por un fuerte énfasis en combustibles fósiles, desmontar regulaciones y políticas de energía renovable, algo que considera necesario para impulsar la competitividad estadounidense, al sacar al país del Acuerdo de París sobre el cambio climático (algo, esto último, que hizo en su gobierno).

Cuando el clima extremo entra en casa y toca el bolsillo

En cuanto a las responsabilidades del proceso, los votantes latinos señalan a las grandes compañías petroleras (53%) y el 71% está de acuerdo en que las industrias responsables del cambio climático se responsabilicen por los daños ocasionados al planeta.

Uno de los hallazgos más notables del trabajo es cómo los encuestados consideran que el tema del cambio climático no es solo un debate político o una discusión científica y los toca directamente en sus finanzas familiares.

El 78% de los encuestados asegura que los fenómenos meteorológicos extremos están afectando el monto de sus facturas de energía (78%), los costos de calefacción y refrigeración de su hogar (77%), y la capacidad de disfrutar de actividades al aire libre (74%).

Encima, temen que esa tendencia se incremente en el venidero lustro, con aumentos en los costos de la calefacción o la refrigeración de sus hogares (89%), el precio de la energía (88%), la electricidad (87%), los comestibles (86%) y gasolina (86%).

