Cómo el giro de Biden en política migratoria indigna a activistas pero calma a muchos demócratas

En su campaña de 2020, Joe Biden prometió deshacer las políticas migratorias del entonces presidente Donald Trump, expresando específicamente su frustración con una política de límites al número de solicitantes de asilo aceptados cada día en la frontera sur.

Pero en 2024, Biden respaldó una propuesta del Senado que precisamente buscaba establecer límites diarios a los cruces fronterizos y, de hecho, los demócratas planean hacer campaña enfatizando que los republicanos provocaron el colapso del acuerdo.

Los demócratas están replanteando el debate sobre la inmigración, pasando de adoptar políticas más acogedoras en respuesta a los programas de la administración Trump en la frontera (incluida la separación de cientos de niños inmigrantes de sus padres) a endurecer sus posturas y asumir algunas ideas de los republicanos.

El cambio de rumbo de Biden corre el riesgo de afectar su apoyo en sectores progresistas y de activistas defensores de los inmigrantes que hicieron campaña por él en 2020, pero parece estar funcionando para los demócratas después de que ganaron una elección especial en Nueva York.

“Necesitamos apoyarnos en esto y no sólo en la seguridad fronteriza, sino, sí, en una seguridad fronteriza estricta junto con mayores vías legales”, dijo María Cardona, estratega demócrata. "Lo intentaron a la manera republicana, y los republicanos no se lo tomaban en serio", agregó.

Los demócratas y un discurso de más seguridad en la frontera

El demócrata Tom Suozzi, quien ganó el escaño de la Cámara de Representantes que quedó vacante por la expulsión de George Santos, publicó anuncios pidiendo más seguridad fronteriza y con extractos de la entrevista que hizo en Fox News apoyando a los agentes de inmigración.

Su distrito incluye partes de Queens, una zona diversa de Nueva York que ha recibido a miles de inmigrantes transportados en autobús desde la frontera.

Suozzi también comparte la posición de Biden de crear un camino hacia la ciudadanía para cientos de miles de dreamers que llegaron a Estados Unidos con sus familias cuando eran niños.

El representante Adriano Espaillat, demócrata de Nueva York, dijo que no cree que replantear el debate sobre la inmigración sea contraproducente. “Creo que podemos estar de acuerdo en que es mucho mejor bajo una administración Biden que una posible repetición de Trump”, dijo Espaillat.

Activistas de inmigración se muestran críticos con el giro de Biden

Pero para muchos defensores de los inmigrantes, el acuerdo que Biden negoció con los líderes del Senado mostró cómo un presidente que durante mucho tiempo había considerado inhumanas las políticas fronterizas de Trump estaba dispuesto a reducir el asilo a cambio de ayuda a Ucrania en tiempos de guerra.

Más de 130 organizaciones de todo el país enviaron una carta a Biden oponiéndose al acuerdo y a los estándares más estrictos para el asilo. Algunos activistas de inmigración expresaron frustración con Biden y falta de entusiasmo para ir a tocar puertas por él en una reunión reciente de más de una docena de grupos de defensa en Arizona.

Julián Castro, exalcalde de San Antonio y secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano en el gobierno de Barack Obama, sugirió que el presidente y sus aliados estaban adoptando los términos del movimiento MAGA ('Make America Great Again' de Trump) y del líder republicano del Senado, Mitch McConnell.

“Demócratas, nunca serán lo suficientemente crueles, ‘duros’, antiinmigrantes o capaces de deportar hasta llegar a la mesa de negociaciones con McConnell y MAGA”, dijo Castro. "Dejemos de jugar su juego".

El acuerdo para endurecer la política migratoria del Senado también tenía avances

La propuesta fronteriza habría incluido por primera vez el derecho a un abogado para solicitantes de asilo vulnerables, como niños de 13 años o menos, y habría aumentado el límite de visas de inmigrante disponibles en 250,000 durante los próximos cinco años. El Consejo Nacional de Patrulla Fronteriza y la Cámara de Comercio lo apoyaron.

“El presidente apoya a la abrumadora mayoría de estadounidenses que exigen acciones de Washington para abordar nuestro sistema de inmigración que lleva mucho tiempo roto”, dijo en un comunicado Kevin Muñoz, portavoz de la campaña de Biden. "Los republicanos del MAGA, liderados por Donald Trump, han optado por abdicar de sus responsabilidades para poder demonizar a los inmigrantes y ganar puntos políticos", afirmó.

Pero demócratas en Nevada, un estado de enorme importancia en la probable revancha de noviembre entre Biden y Trump, cuentan que muchas personas en el partido de Biden se están alineando con él.

Más del 30% de los 3.1 millones de habitantes de Nevada se identifican como hispanos o latinos, según datos del censo. El estado también tiene grandes comunidades filipinas, de origen chino y afrodescendientes. Según estimaciones del Pew Research Center, Nevada tiene la mayor proporción de inmigrantes que se encuentran en el país ilegalmente y forman parte de la fuerza laboral.

Trump reunió a sus partidarios recientemente en un campo de fútbol bajo techo en un vecindario mayoritariamente latino a pocos kilómetros del Strip de Las Vegas, donde sugirió que Estados Unidos tenía la “peor frontera en la historia del mundo”. "Nuestra frontera se ha convertido en un arma de destrucción masiva", dijo a una multitud de seguidores.

Biden hizo campaña en Nevada días después, centrándose en por qué consideraba a Trump una amenaza duradera para la democracia y calificando un posible segundo mandato como una “pesadilla”.

La senadora Catherine Cortez Masto, demócrata de Nevada y única mujer hispana en la Cámara Alta, cree que sus electores quieren ver un “proceso ordenado en la frontera”. Dijo que todavía exigen amplias reformas migratorias que legalicen a los dreamers y otros que sólo tienen protección temporal contra la deportación.

“Podemos trabajar en un sistema de inmigración fallido pero también asegurar nuestra frontera”, dijo Cortez Masto en una entrevista. “Muchos en Nevada, incluidos los de la comunidad latina, lo entienden porque quieren seguridad. Ellos entienden eso. Eso no significa que no vayamos a seguir trabajando para arreglar este sistema de inmigración fallido”.

Cortez Masto dijo que espera que, después del colapso del acuerdo fronterizo, el público vea que los republicanos no estaban buscando soluciones. "Quieren el caos, quieren usarlo como oportunidad política, quieren favorecer a Donald Trump", dijo. Los republicanos del Senado dijeron que lo bloquearon porque era insuficiente.

