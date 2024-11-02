Cómo el segundo distrito de Nebraska puede definir el ganador de las elecciones presidenciales

Nebraska es uno los únicos dos estados en Estados Unidos (el otro es Maine) que otorga una porción de sus cinco votos electorales a sus tres distritos legislativos.

Dos votos electorales van al ganador del voto popular en Nebraska, y un voto electoral va al ganador del voto popular en cada uno de sus tres distritos legislativos. Trump ganó el distrito de Nebraska en 2016, pero Joe Biden lo ganó en 2020.

En una elección presidencial tan reñida como la de 2024, en la que las encuestas muestran un empate técnico entre Kamala Harris y Donald Trump, la particularidad de Nebraska al asignar los votos electorales puede convertir al segundo distrito de ese estado en una ficha que podría inclinar la balanza en caso de que hubiera un empate en el Colegio Electoral.

El posible empate entre Harris y Trump en el Colegio Electoral

En el escenario en que Trump se impone en el sur (Carolina del Norte, Georgia, Arizona y Nevada), mientras que Harris logra la victoria en Pensilvania, Michigan y Wisconsin, ambos candidatos podrían sumar 269 votos electorales cada uno. Si no hay resultados sorpresivos en otros estados, el segundo distrito de Nebraska puede significar el voto 270 que dé la mayoría al ganador.

Los demócratas están optimistas respecto al segundo distrito, conocido como blue dot (punto azul) y ubicado en la ciudad de Omaha, porque la más reciente encuesta de The New York Times/Siena College le otorga allí una ventaja a Harris de un 54 por ciento sobre el 42 por ciento de Trump.

Es uno de los 34 distritos legislativos representados por un republicano que el Comité de Campaña Legislativa Demócrata (DCCC por sus siglas en inglés) se ha fijado como meta.

Los votantes inscritos en el Partido Republicano superan a los demócratas, con un margen de 38 por ciento a 35 por ciento, y el resto es apartidista. Omaha tiene una alcaldesa republicana, y el concejo municipal está dividido entre ambos partidos en mitades casi iguales.

El "punto azul" que los demócratas buscan activar

Hasta el 30 de octubre, dos encuestadoras identificaban el distrito como indeciso y otras dos como inclinado a los demócratas.

El republicano Don Bacon ocupa el escaño correspondiente a ese distrito desde que fue electo a la Cámara de Representantes en 2016.

Bacon ha sobrevivido una década gracias en parte a la peculiar tendencia mixta del distrito: Barack Obama en 2008 y Joe Biden en 2020 son los únicos dos candidatos presidenciales demócratas que se han llevado este voto electoral, pero en ambos años resultó reelecto un representante republicano.

Trump ganó el distrito en 2016 y lo perdió en 2020. Bacon advierte que Trump lo puede perder nuevamente si no se enfoca en inflación, inmigración y otras preocupaciones principales de los votantes.

“Cuando usted habla sobre diversidad racial, sale con sobrenombres, eso no cae bien en este distrito”, le dijo Bacon a CNN. “Ellos (los votantes) quieren hablar sobre los asuntos importantes".

Bacon, quien sirvió en la Fuerza Aérea entre 1985 y 2014, ha enfocado su campaña en reducir el costo de vida y proteger la frontera sur estadounidense.

El representante anunció públicamente su apoyo a Trump para esta elección, pero eso no le ha librado de las críticas de seguidores del magnate neoyorquino, por haber sido uno de los pocos republicanos en la Cámara Baja que votó para certificar la victoria de Biden en 2020.

El hispano que podría impulsar a Harris

Tony Vargas, un hijo de inmigrantes peruanos que fue maestro de escuela pública, busca arrebatarle el escaño a Bacon para convertirse en el primer hispano en representar al estado.

“Tenemos una oportunidad con Harris y Walz, con este ‘blue dot’, Ese voto electoral es muy importante. Y también es importante, no solamente porque es un ‘blue dot’, es porque tenemos independencia aquí en Nebraska. Cuando tú ves en 2016, Trump ganó este voto electoral y en 2020 Biden ganó”, dijo Vargas a Univision Noticias.

No es la primera vez que Vargas intenta destronar a Bacon como representante del segundo distrito. En 2022 perdió por unos 6.000 votos. Esta vez espera que la mayor movilización que se da con las presidenciales le dé un impulso.

Harris y los grupos demócratas han gastado más de 5 millones de dólares en el distrito y tienen más de 6 millones de dólares en tiempo publicitario reservado hasta el día de las elecciones, el 5 de noviembre, según la firma de seguimiento de medios AdImpact.

Los republicanos habían buscado otra ruta hacia la victoria: persuadir a la Legislatura dominada por los republicanos para que reescribiera las reglas del estado y convirtiera a Nebraska en una contienda en la que el ganador se lleva todo en lugar de otorgar sus votos del Colegio Electoral por distrito del Congreso.

Pero un senador estatal republicano en Nebraska se negó a ceder a la presión de Trump y otros republicanos para cambiar las reglas tan cerca de la elección.

Un factor que los demócratas esperan tener a favor en este distrito, es que el candidato a vicepresidente Tim Walz es nativo de Omaha.

“La gente siente orgullo por eso”, dijo a CNN Ashley Spivey, candidata a legisladora estatal. “Una vez que eres de Nebraska, siempre será de Nebraska, y eso no cambia. La gente está super emocionada al decir ‘mira lo que ayudamos a producir’”.