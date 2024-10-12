Harris dice que tiene una "excelente salud" y suma presión a Trump, que no ha revelado su historial médico

Video Es falso que Kamala Harris usara teleprompter en foro con Univision: estas imágenes lo demuestran

La vicepresidenta Kamala Harris tiene una “excelente salud” y “posee la resistencia física y mental” requerida para el trabajo de presidente, dijo su médico en una carta publicada este sábado que resume su historial médico y estado actual.

El doctor Joshua Simmons, coronel del ejército de Estados Unidos y médico de la vicepresidenta, escribió que Harris, de 59 años, mantiene un estilo de vida saludable y activo y que su examen físico más reciente en abril pasado fue “normal”.

Ella “posee la resistencia física y mental requerida para ejecutar con éxito los deberes de la presidencia, incluidos los de jefa ejecutiva, jefa de Estado y comandante en jefe”, escribió en una carta de dos páginas.

La campaña de Harris espera aprovechar el momento para establecer un contraste con el republicano Donald Trump, que ha publicado solo información limitada sobre su salud a lo largo de los años, y plantear dudas sobre su aptitud para servir, según un asistente de campaña que habló bajo condición de anonimato.

Trump ha publicado muy poca información sobre su salud, incluso después de que una bala le rozó la oreja durante un intento de asesinato en julio.

Alergia y miopía leve

Simmons, quien dijo que ha sido el médico de atención primaria de Harris durante los últimos tres años y medio, dijo que la vicepresidenta tiene antecedentes de alergias y urticaria, por las que ha estado en inmunoterapia con alérgenos durante los últimos tres años. Dijo que los últimos análisis de sangre de Harris y otros resultados de las pruebas fueron "normales".

También en el informe: Harris usa lentes de contacto para la miopía leve; su historial familiar incluye cáncer de colon materno; está al día con las recomendaciones de atención preventiva, incluida la realización de una colonoscopia y mamografías anuales.

Cuando la oficina de Harris publicó el informe médico, su campaña destacó informes recientes de los medios de comunicación que planteaban preguntas sobre la salud y la agudeza mental de Trump y su falta de información sobre el estado de salud y el historial médico.

Trump y el problema de sus 78 años

Trump, de 78 años, cuestionó con vehemencia la salud del presidente Joe Biden cuando el presidente de 81 años buscaba la reelección. Desde que Biden fue reemplazado en la fórmula por Harris, la propia salud de Trump ha atraído más atención del público y los medios.

En noviembre pasado, Trump celebró el cumpleaños de Biden publicando una carta de su médico que informaba que el expresidente tenía una salud física y mental "excelente".

La carta publicada en la plataforma de redes sociales de Trump, sin embargo, no contenía detalles que respaldaran sus afirmaciones: medidas como el peso, la presión arterial y los niveles de colesterol, o los resultados de alguna prueba.