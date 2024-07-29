El alcalde republicano que pide a los estadounidenses votar por Kamala Harris

Video Trump asegura a cristianos que si lo eligen, "en cuatro años no tendrán que votar nuevamente"

En una inusual movida, un alcalde republicano llamó este lunes a votar en las elecciones presidenciales de noviembre por la virtual candidata demócrata a la presidencia, Kamala Harris.

En un artículo de opinión publicado por The Arizonan Republic, el alcalde de Mesa, John Giles, pidió a los votantes “poner al país por encima del partido” y advirtió sobre la posibilidad de otra presidencia de Trump.

“Los líderes de Arizona como (John) McCain y el senador Mark Kelly han encarnado el compromiso con el país por encima del partido. Y es el mismo alto calibre de carácter y liderazgo que veo en la vicepresidenta Harris”, escribió Giles, quien ha sido alcalde de esa localidad desde 2014.

Al expresar su apoyo, Giles le dio crédito a la administración Biden-Harris por mejorar la infraestructura pública y los sistemas de transporte, y por agregar miles de nuevos empleos dentro de la industria de semiconductores del estado a través de fondos federales.

"Bajo la administración Biden-Harris, Mesa ha recibido fondos federales históricos para el aeropuerto Phoenix-Mesa Gateway, junto con inversiones para garantizar que nuestras calles y sistemas de transporte público se beneficien de la tecnología moderna".

El alcalde de Mesa, John Giles. Imagen David J. Phillip/AP

"Bajo Trump, las ciudades estadounidenses no recibieron el apoyo que merecían. 'La semana de la infraestructura' se convirtió en una broma", aseveró.

También destacó los esfuerzos exitosos de Trump para aplastar una propuesta de ley de seguridad fronteriza bipartidista en el Senado a principios de este año.

"Trump bloqueó importantes reformas a las políticas migratorias y fronterizas que habrían abordado la crisis en nuestra frontera sur porque no quería que se resolviera el problema. Quería explotarlo para beneficio político personal", señala el alcalde en su artículo.

John Giles:

"Pongamos al país sobre el partido" en las elecciones de EEUU

El alcalde republicano también se refirió al extremismo que profesa el actual candidato republicano y lo que considera un peligro para la democracia estadounidense: "Dado que Donald Trump se negó a aceptar el resultado de las elecciones de 2020, los republicanos aún tienen que corregir el rumbo. El Partido Republicano, con Trump a la cabeza, continúa por el camino del extremismo político, lejos de centrarse en nuestras libertades fundamentales".

De la misma forma, señaló que Kamala Harris, de ganar en noviembre, restaurará y protegerá los derechos de las mujeres y luchará contra la violencia armada.



Giles habló del posible papel del expresidente en el manejo de la política exterior: "Trump representa una seria amenaza para nuestra nación. No podemos tener un delincuente que nos represente en el escenario nacional y mucho menos uno que amenazaría con abandonar la OTAN y arruinar nuestra posición en el extranjero”, prosiguió.

"Podemos elegir un futuro para nuestros hijos y nietos basado en la decencia, el respeto y la moralidad, o sucumbir a la crudeza y vulgaridad de Trump y JD Vance y la agenda de extrema derecha que defenderían".

"Pongamos al país sobre el partido votando para detener a Trump y proteger nuestra democracia”, concluyó.