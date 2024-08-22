Walz acepta ser candidato a vicepresidente de Harris apoyándose en sus credenciales de maestro y "hombre común"

Video Tim Walz acepta oficialmente la nominación demócrata a la vicepresidencia: “Es el honor de mi vida”

Tim Walz aceptó oficialmente ser el compañero de fórmula de Kamala Harris en la tercera jornada de la Convención Nacional Demócrata de Chicago y lo hizo sacando a relucir lo que considera sus mayores credenciales: las de ser un “hombre simple” de un pequeño pueblo, veterano, maestro de escuela y entrenador del equipo local de fútbol americano.

“Quizás no lo sepan, pero no he pronunciado muchos discursos importantes como este (…) Aunque he dado muchas charlas motivacionales”, dijo Walz en un momento de su encendido discurso en el que empezó por agradecer al presidente Joe Biden su liderazgo de los últimos cuatro años y a Harris por confiar en él para ser su vicepresidente.

PUBLICIDAD

Este fue un estreno nacional para Walz, de quien hasta hace un par de semanas no muchos sabían que era gobernador de Minnesota, uno de los estados que confirman la llamada “Pared Azul”, junto a Wisconsin y Pensilvania, que consistentemente votaban demócrata (hasta que en 2016 Trump se los llevó por pocos miles de votos).

La función de Walz es garantizar que eso no vuelva a pasar, según el análisis de muchos expertos.

Video Tim Walz es acusado de mentir sobre su pasado: ¿afectará esto su campaña junto a Kamala Harris?

Pese a ese orgullo de pedagogo, Walz tiene mucho tiempo lejos de los salones de clase. Está dedicado a la política desde 2007, cuando ganó un escaño en la Cámara de Representantes por Minnesota. Tras varias reelecciones en un distrito tradicionalmente conservador, dejó el Congreso en 2019 para competir por la gobernación del estado.

La manera de contar su historia personal, con énfasis en su experiencia de entrenador, puede tener un gran atractivo para muchos. Los entrenadores escolares (coach) son personajes respetados en las pequeñas comunidades y al Walz presentase como uno de ellos, puede lograr que lo vean como alguien más cercano que el tradicional político de Washington DC.

Walz, el anti-Vance

De acuerdo con muchos analistas, la fórmula de Harris se beneficia de Walz porque le da entrada en el Medio Oeste y zonas rurales donde los republicanos suelen ser fuertes con un demócrata de centro que neutraliza el tinte de “progresista de California” con que la campaña republicana busca pintar a Harris.

Aunque se debate hasta qué punto el candidato a vicepresidente arrastra votos (o al menos los suficientes para hacer una diferencia a la hora de la elección), Walz puede ayudar a generarle simpatías a la fórmula demócrata en esos estados agrícolas o postindustriales donde el discurso conservador antiglobalización de Trump ha calado.

PUBLICIDAD

Y a juzgar por su discurso del miércoles, Walz entiende que ese trabajo pasa por atacar la figura de su par del Partido Republicano, JD Vance, alguien que también se atribuye una historia personal que le dejó los valores tradicionales del EEUU empobrecido por efecto de la desindustrialización por la globalización de los años 90.

“Algunas personas no entienden lo que se necesita para ser un buen vecino. Tomemos como ejemplo a Donald Trump y JD Vance. Su Proyecto 2025 hará las cosas mucho, mucho más difíciles para las personas que simplemente intentan vivir sus vidas”, dijo, en referencia al plan de un grupo conservador para reformar el Estado que los liberales consideran una amenaza a la democracia.

Desde que salió al ruedo político con Harris, Walz ha establecido esa diferencia entre él y JD Vance. Por ejemplo, siempre destaca que el republicano es un graduado de la prestigiosa y costosa universidad de Yale, mientras que él pudo estudiar gracias a la ley conocida como GI que financia estudios a los militares.