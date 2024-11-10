El bitcoin toca un récord de $80,000 impulsado por la victoria de Trump

Video La mina de criptomonedas que no deja dormir al que una vez fue uno de los lugares más tranquilos de EEUU

El bitcoin, que ha subido desde que Donald Trump ganó las elecciones presidenciales en Estados Unidos ante la perspectiva de que suavice regulaciones a las criptomonedas, superó brevemente este domingo un récord de $80,000.

La moneda digital más conocida alcanzó los $80,116 y luego bajó levemente. El miércoles había alcanzado la marca de los $75,000, superando su récord de marzo de $73,797. El bitcoin cotiza continuamente, incluso los domingos.

PUBLICIDAD

Desde los resultados de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, su precio se ha disparado al unísono del dólar.

La 'memecoin', moneda digital paródica muy volátil, también está experimentando un impulso. También el 'dogecoin', promovido por el multimillonario Elon Musk, ferviente partidario de Donald Trump.

Durante la campaña, el expresidente se comprometió a convertir a Estados Unidos en "la capital mundial del bitcoin y las criptomonedas" con un marco regulatorio extremadamente flexible.

Aunque inicialmente se presentó como un crítico de estas divisas que él mismo calificó de "estafa", Trump se ha convertido en uno de sus defensores y lanzó recientemente su propia plataforma para operar criptomonedas.

Esta postura contrasta con la del gobierno de Joe Biden, que favoreció una regulación más estricta.

Mira también: