Trump apela la decisión judicial de retirar su nombre de las boletas electorales de Illinois

El caso es una de las decenas de demandas presentadas en todo el país para eliminar a Trump de las papeletas electorales, argumentando que no es elegible debido a una cláusula poco utilizada de la 14ª Enmienda, que prohíbe el ejercicio del cargo a quienes "participen en insurrecciones".

Los abogados del expresidente Donald Trump presentaron este jueves una apelación en contra de la decisión de una jueza del condado de Cook, que ordena a los funcionarios electorales retirar el nombre del republicano de la papeleta de las primarias de Illinois del 19 de marzo.

La apelación se produjo horas después de que la jueza Tracie Porter emitiera su decisión el miércoles.

Porter suspendió la decisión hasta el viernes para permitir la esperada apelación.

La decisión de Porter es consecuencia de un proceso en contra del magnate luego de que un grupo de votantes de Illinois pidiera eliminar a Trump de la papeleta de las primarias por su gestión de los sucesos del 6 de enero de 2021 en el Capitolio de EEUU.

Apenas el mes pasado, la Junta Electoral del Estado de Illinois rechazó retirar al expresidente de la boleta.

La junta designada de ocho miembros determinó por unanimidad que no tenía la autoridad para decidir si Trump había participado en la insurrección.

En su fallo de 38 páginas, Porter escribió que la solicitud de los votantes de Illinois para excluir a Trump de la boleta electoral debería haber sido concedida porque cumplieron con su responsabilidad y la decisión de la Junta Electoral fue "claramente errónea."

"Esta es una victoria histórica", dijo tras el fallo Ron Fein, director legal de Free Speech For People y coasesor principal en el caso.

El caso es una de las decenas de demandas presentadas en todo el país para eliminar a Trump de las papeletas electorales, argumentando que no es elegible debido a una cláusula poco utilizada de la 14ª Enmienda que prohíbe el ejercicio del cargo a quienes "participen en insurrecciones".

A principios de este mes, la Corte Suprema de EEUU dio a entender que es probable que rechace estas iniciativas, a juzgar por los comentarios que los magistrados hicieron durante una apelación de una sentencia de Colorado que eliminaba a Trump de la papeleta electoral. Al igual que la decisión de Illinois, la de Colorado está en suspenso hasta que finalice la apelación.

