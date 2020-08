Trump acusa a Biden de estar "en contra de Dios”

“Quitarte las armas, quitarte la Segunda Enmienda . No religión, no nada”, dijo el presidente en el aeropuerto de Cleveland, Ohio, parado enfrente de un podio con el sello presidencial. “Dañar la Biblia. Dañar a Dios. Él está en contra de Dios. Él está en contra de las armas. Él está en contra de la energía”.

Las declaraciones del presidente tuvieron lugar en Ohio, estado que Trump ganó en el 2016 tras prometer un renacimiento del sector de manufactura, reportó The Associated Press. Esto no sólo no ha ocurrido sino que el coronavirus ha empeorado el panorama económico en el estado.