"Logorrea" o "cómo aplicar a la ciudadanía canadiense": las palabras y expresiones más buscadas tras el debate presidencial

Mudarse a Canadá

'Logorrea'

'Shush'

Este término en inglés, que según el diccionario signfica "urgir a callar" o "acallar", fue empleado por el exvicepresidente para hacer referencia a las continuas interrumpciones de Trump. "¿Él se callará un minuto? ( Will he just shush for a minute)?", preguntó Biden.