Kamala Harris hace historia, recuerda sus raíces inmigrantes y pide seguir luchando contra el racismo estructural

"(Estoy) comprometida con los valores que (mi madre) me enseñó, con la palabra que me enseña a caminar con fe, y no con los ojos, y con una visión que viene de generaciones de estadounidenses - una (visión) que Joe Biden comparte”, dijo. "Una visión de nuestra nación como una comunidad querida, donde todos son bienvenidos, sin importar cómo nos veamos, de dónde venimos o a quién amamos".