Elizabeth Warren perdió su trabajo por quedar embarazada, ahora cientos de mujeres denuncian la misma discriminación

Una indignación similar manifestó alguien con el nickname de Melanie al escribir: “En 2017 me dijeron que no sería ascendida porque estaba embarazada y me tomaría demasiado tiempo libre para estar con mi bebé al cual después perdí a los nueve meses de embarazo. El jefe que no me felicitó al inicio me preguntó de inmediato cuándo planeaba regresar”.