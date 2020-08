Caos en la primaria en Puerto Rico: postergan la votación en decenas de centros que nunca recibieron las papeletas

Los precintos que no pudieron abrir por la falta de papeletas realizarán el proceso el próximo domingo y los que sí recibieron las tarjetas de votación culminarán la jornada como estaba previsto. Esos sufragios serán contados y los resultados se darán a conocer cuando estén todos los votos, explicó el encargado del ente electoral, Juan Dávila.

"Los que se han emitido el día de hoy se van a contabilizar, no obstante, dado que la primaria continúa el domingo que viene, no se van a divulgar esos resultados hasta el domingo que viene", dijo el funcionario, quien achacó el inédito caos electoral a demoras con la impresión de las papeletas y no especificó la cantidad de precintos afectados.