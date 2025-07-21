Así lo hacemos en ElDetector

elDetector es la primera plataforma de chequeo de datos (fact-checking) en español en Estados Unidos. Nació en marzo de 2016 con el nombre de ‘El Detector de Mentiras’, para cumplir con la misión periodística de buscar la verdad y retar el discurso público, en Estados Unidos y América Latina. Pertenece a la división de noticias de Univision. Acerca de TelevisaUnivision.

¿Quiénes somos? elDetector se hace con periodistas de la redacción de Univision Noticias y cuenta con colaboradores externos. Nuestros verificadores no mantienen filiación con ningún partido político o grupo económico y se rigen por principios éticos periodísticos y por el código de principios de la International Fact-Checking Network (IFCN), de la que es miembro desde 2021. Escribe a la IFCN llenando este formulario si consideras que no estamos cumpliendo ese código.

El chatbot de elDetector recibe apoyo de WhatsApp y es una línea de comunicación directa para que los usuarios soliciten verificaciones y obtengan respuestas.

elDetector forma parte del Third-Party Fact-Checking Program (3PFC), el programa de verificación de datos independiente de Meta.

Durante la campaña presidencial de 2020, elDetector participó en el proyecto FactChat, que unió a 12 plataformas de chequeo de datos en Estados Unidos. Para ese relanzamiento tuvo apoyo financiero de WhatsApp, coordinado por la IFCN, de Poynter Institute.

elDetector también contó con el patrocinio de Meta, a través de IFCN, para hacer verificaciones sobre cambio climático. En alianza con FactCheck.org, recibió apoyo de Google News Initiative durante la pandemia del covid-19 para hacer chequeos sobre el coronavirus y las vacunas.

¿Qué verificamos?

El discurso público, incluyendo la conversación en redes sociales. Lo que dicen los protagonistas de la vida pública y lo que es relevante para la comunidad hispana. También aquellas imágenes (fotos o videos) que ayuden a comprender mejor lo que pasa.

¿Cómo escogemos lo que verificamos?

Seguimos de cerca el interés de nuestra audiencia y los asuntos que le inquietan, nos regimos por principios de responsabilidad periodística de revelar la verdad y denunciar lo falso o engañoso, sin favorecer a ninguna parcialidad política. Nos guiamos además por el método de las organizaciones de chequeo de datos de buscar los temas que se viralizan, que explotan en las redes sociales de manera vertiginosa, provocan opinión y no han sido sometidos a verificación.

