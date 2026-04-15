Irán Videos estilo LEGO usados en propaganda digital contra Donald Trump abren nueva guerra narrativa; Youtube lo suspende Videos virales estilo Lego usados como arma de propaganda digital en plena guerra entre EEUU e Irán se vuelven el nuevo frente de la narrativa en redes sociales.

Video Memes vs política: Las redes sociales aceleran la banalización del debate político en todo el mundo

Durante semanas, redes sociales como X, TikTok y Telegram estuvieron inundadas por una serie de videos generados con inteligencia artificial que rápidamente se hicieron virales: animaciones estilo LEGO donde el presidente estadounidense Donald Trump aparecía como personaje central en escenarios de guerra, crisis política y confrontación con Irán e Israel.

Los videos, producidos por un grupo conocido como Explosive Media, combinan estética de película animada con narrativa geopolítica. En ellos, Trump era retratado de forma satírica, mientras se recreaban ataques militares, decisiones de guerra y tensiones internacionales con un estilo visual diseñado para captar audiencias jóvenes y occidentales.

TRUMP LEGO



El contenido acumuló millones de visualizaciones y se convirtió en parte de lo que analistas describen como una nueva fase de “ guerra de propaganda digital”, donde la inteligencia artificial, el humor y la cultura pop son usados como herramientas de influencia política.

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Aunque el grupo afirma ser independiente, diversos reportes y analistas señalan que este tipo de producción estaría alineado con intereses proiraníes. En algunos casos, incluso medios estatales habrían amplificado estos videos, reforzando su circulación en línea.

Trump lego



La narrativa visual no solo buscaba ridiculizar a figuras políticas estadounidenses, sino también insertar referencias culturales y políticas internas de Estados Unidos, una estrategia que expertos interpretan como un intento de amplificar divisiones y moldear la percepción del conflicto.

Sin embargo, la expansión del fenómeno digital encontró un freno esta semana.

lego

YouTube suspende canal por contenido violento y prácticas engañosas

YouTube suspendió el canal de Explosive Media, citando violaciones a sus políticas sobre spam, contenido engañoso y normas relacionadas con material considerado violento, según informó la plataforma.

El cierre del canal no detuvo por completo la circulación de los videos, ya que el contenido continúa apareciendo en otras redes sociales, donde sigue sumando reproducciones y alimentando el debate sobre el uso de inteligencia artificial en campañas de influencia digital.