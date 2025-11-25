"Una bofetada": 4 claves del impacto en los sanitarios que la administración Trump deja de considerar "profesionales"

Video Gobierno de Trump reanuda el cobro de préstamos estudiantiles: esto es lo que debes saber

Una coalición de organizaciones de enfermería y otros colectivos sanitarios se han mostrado indignados con un plan de la administración Trump que podría, en algunos casos, limitar el acceso a los préstamos estudiantiles. Han pedido al Departamento de Educación que rectifique, argumentando que los títulos sanitarios posteriores al grado y necesarios para obtener licencias o certificaciones deberían considerarse titulaciones profesionales.

La propuesta del gobierno implica que los estudiantes que cursan másteres en enfermería, fisioterapia, salud pública y otros campos enfrentarán límites más estrictos en los préstamos federales, porque esas titulaciones dejarán de considerarse programas profesionales.

La reforma forma parte de la llamada 'Gran y bella ley' impulsada por Trump y aprobada por el Congreso.

Hasta ahora, los estudiantes de posgrado podían pedir préstamos hasta cubrir el coste total de su titulación, pero las nuevas normas fijan topes según se clasifique la titulación como grado de posgrado o como programa profesional.

Aunque el plan todavía se está ultimando, los nuevos límites de préstamos estudiantiles entrarían en vigor el 1 de julio de 2026. Los detalles se negociaron recientemente en un proceso federal de elaboración de normas.

Los colectivos sanitarios dicen que el cambio agravará la escasez de enfermeras en el país.

Estas son las claves de los cambios propuestos por el gobierno y su impacto:

1. Qué carreras se ven afectadas

El Departamento de Educación está definiendo como programas profesionales los siguientes ámbitos: farmacia, odontología, veterinaria, quiropráctica, derecho, medicina, optometría, medicina osteopática, podología y teología.

Quedan fuera enfermería, fisioterapia, higiene dental, terapia ocupacional y trabajo social, así como carreras fuera del ámbito sanitario como arquitectura, educación y contabilidad.

2. Los cambios para los estudiantes en el nuevo plan

Algunos futuros estudiantes podrían encontrar más caro o difícil cursar un título especializado. Con el nuevo plan, los estudiantes de programas profesionales podrán pedir hasta 50,000 dólares al año y un máximo total de 200,000 dólares.

El resto de estudiantes de posgrado, como los que estudien enfermería o fisioterapia, quedarían limitados a 20,500 dólares al año y hasta 100,000 dólares en total.

Uno de cada seis enfermeros titulados del país tenía un máster en 2022, según la Asociación Estadounidense de Facultades de Enfermería.

3. Qué argumenta la administración Trump

La administración Trump sostiene que es necesario limitar los préstamos de posgrado para reducir el coste de las matrículas. Cree que restringir los préstamos obligará a las universidades con matrículas por encima de la media a replantearse una bajada de precios.

Para definir qué cuenta como programa profesional, el Departamento de Educación recurre a una ley de 1965 sobre ayudas financieras estudiantiles. Esa ley incluye algunos ejemplos de titulaciones profesionales, pero deja claro que no es una lista cerrada. La propuesta de la administración Trump, en cambio, establece que solo las titulaciones especificadas en la nueva regulación podrán considerarse programas profesionales.

El Departamento de Educación asegura que sus datos muestran que el 95 % de los estudiantes de enfermería, por ejemplo, están matriculados en programas de posgrado que no se verán afectados por los nuevos límites. Afirma también que la gran mayoría de los estudiantes cursa programas cuyo coste está por debajo del tope de 100,000 dólares propuesto para los préstamos federales.

Los estudiantes ya matriculados en programas de posgrado mantendrían las condiciones actuales.

4. El impacto en la enfermería, una profesión mayoritariamente de mujeres

Colectivos y organizaciones de enfermería y otras profesiones del sector sanitario sostienen que los campos excluidos están ocupados mayoritariamente por mujeres y están muy demandados. Según un informe de la Oficina del Censo de EEUU de 2019, las mujeres constituían tres cuartas partes del personal sanitario a tiempo completo durante todo el año, y representaban una proporción aún mayor en profesiones como asistentes dentales y médicos.

PUBLICIDAD

Las organizaciones sostienen que poner topes a los préstamos federales empeorará la ya persistente escasez de enfermeras, obligará a los estudiantes a recurrir a préstamos privados más caros y pondrá en riesgo la atención al paciente.

La Asociación Estadounidense de Facultades de Enfermería afirma que, si la propuesta se aprueba, “el impacto en nuestra fuerza laboral de enfermería, ya muy tensionada, sería devastador”.

Dar a los enfermeros la oportunidad de continuar formándose y avanzar en su carrera ha atraído a muchos jóvenes a la profesión, dijo Susan Pratt, enfermera y presidenta de un sindicato de enfermeras en Toledo, Ohio.

Pero dificultar ese camino podría alejar a futuras generaciones, señaló.

“Es simplemente una bofetada”, dijo Pratt. “Durante la pandemia, las enfermeras estuvimos ahí, y este es el agradecimiento que recibimos”.

