¿Es este el cadáver de Gerda Taro? Publica una vieja foto de su padre en la guerra y descubren que la mujer que atiende podría ser la legendaria fotógrafa

El martes 16 de enero un veterano inglés llamado John Kiszely publicó una foto de su padre, médico de guerra, que trabajó con las Brigadas Internacionales en la guerra de España. En la camilla, una mujer con sangre en el rostro que el médico limpia con un algodón. Y una respuesta a esa fotografía: "John, creo que esa señora es Gerda Taro, la pareja del legendario fotógrafo Robert Capa. Murió cuando su coche chocó contra un tanque volviendo de la batalla de Brunete el 26 de julio de 1937. ¿Tiene sentido esto?".



Y sí, tenía sentido. Eso contestó Kiszely que muestra la parte trasera de la fotografía donde se puede leer escrito a mano: "Frente Brunete Junio 37 (en Torrelodones) Mrs Frank Capa Killed at Brunete".

"Nunca había mirado la parte trasera de la fotografía hasta que la rescaté ahora", dice Kiszely a Univision Noticias. El veterano de guerra afincado en Oxford, Inglaterra, cuenta que posee esa fotografía desde hace 30 años. "Cuando murió mi padre hubo una reunión en Inglaterra de gente que luchó en las Brigadas Internacionales y me invitaron. Un colega de mi padre me la dió, pero nunca presté atención a la parte de atrás. Él no me dijo: "está tratando a una mujer famosa". Él me dijo: "Esta es una foto de tu padre".



Cuando este martes miró la parte trasera de la fotografía tampoco se dio cuenta del hallazgo. El nombre que aparece es Ms. Frank Capa, pero el nombre del famoso fotógrafo de guerra es Robert Capa y en Gran Bretaña Gerda Taro no es una figura conocida. "Tuve que mirar el nombre de la mujer en Google", dice Kiszely.



Gerda Taro es el nombre que eligió Gerda Pohorylle para firmar sus fotografías. De origen judío, nació en Alemania en 1910 y en 1933 huyó de su país a París, donde conoció al fotógrafo húngaro André Friedman. Gerda se convirtió en la asistente de André y él le enseñó lo que sabía de fotografía. Pero sus fotos no se vendían bien: Friedman compartía apellido con un famoso fotógrafo francés, George Friedma y nadie quería comprar fotografías de otro Friedman, así que se inventaron un personaje, Robert Capa. Las imágenes firmadas por Capa sí se vendían, y a mejor precio que las que ellos firmaban con sus propios nombres, así que ambos fotógrafos publicaban su trabajo como Robert Capa.





La pareja viajó a España en 1936 a cubrir la Guerra Civil y sus fotografías aparecieron en importantes medios. ¿Pero qué imágenes pertenecen a Friedman y cuáles a Taro? Nadie lo sabe. La pareja comenzó a distanciarse y Friedman se quedó con el pseudónimo de Robert Capa mientras que Gerda Pohorylle se convirtió en Gerda Taro y empezó a firmar sus fotografías con ese nombre, pero en todo el material anterior, el que tomaron en el principio de la guerra de España, la autoría de las fotos de Robert Capa es discutible. Desde hace tiempo se especula con que la foto 'Muerte de un miliciano', la más famosa de Robert Capa, pudo ser tomada en realidad por Taro.



Taro se convirtió en una de las poquísimas fotoperiodistas mujeres en cubrir la primera línea de guerra. También se le considera la primera fotoperiodista en morir en el frente. Tenía 26 años, volvía de la batalla de Brunete, cayó de su carro y un tanque la atropelló. Esto coincide con la trasera de la fotografía de Kiszely, pero la fecha es errónea. La imagen dice junio de 1937, Taro murió el 26 de julio.

"Claramente se escribió después de que se tomara la fotografía. Y ¿por qué esa persona le llamó Frank?, ¿era un pseudónimo? O puede ser que se equivocara", dice Kiszely sobre lo escrito en la foto de su fotografía y que no puede desentrañar del todo pues hay algo escrito al lado del nombre que no se entiende. La confusión entre Robert Capa y Frank Capa (como el director), o su asimilación, parece ser bastante común, al menos en tiempos recientes, como se puede ver aquí y aquí y aquí.



Las dudas son muchas pero también las coincidencias. La revista de fotografía FV aporta una prueba más en el hilo de Facebook. La imagen que muestra Kiszely ya fue publicada en un libro llamado 'Sanidad en las Brigadas' con el pie: "John Kyszely, médico húngaro, atendiendo la cara a un herido en la sala de recepción del hospital de El Escorial convertido en Hospital de Guerra. Batalla de Brunete". Taro murió en el hospital de El Escorial tras la batalla de Brunete.

El cadáver que atiende Kyszely puede ser Gerda Taro, muchas cosas coinciden, o puede ser alguien que murió en julio en Brunete y que estaba relacionada con un tal Frank Capa. O puede que esas anotaciones las hiciera mucho tiempo después alguien por alguna otra razón y no tengan nada que ver con la imagen, pero por ahora John Kiszely cree haber entendido algo sobre esa fotografía de su padre:

"Tenía 28 años y creo que Gerda Taro era más o menos de la misma edad, pero no creo que se conocieran, nunca habló de eso, pero no hablamos mucho de su tiempo en España. Siempre he creído que la fotografía se tomó por mi padre, pero ahora entiendo que seguramente la tomaron por su paciente", dice.

