Con el aumento de trabajadores temporales, se teme que haya más víctimas de engaños salariales

Acadia Processing no respondió a las solicitudes de comentarios. SeafoodSource.com informó el año pasado que Julie Broussard, una de las copropietarias, le dijo al sitio web de noticias del sector: “Nuestra política es no comentar sobre asuntos legales”. En junio de 2020, un año antes de que se anunciara la infracción salarial, el Lafayette Advertiser habló con Scott Broussard, un copropietario, que dijo que Hernández y su compañera de trabajo no fueron despedidas, sino que “huyeron de la escena”. También dijo que Acadia había seguido todas las recomendaciones del estado sobre el equipo de protección personal y el distanciamiento social.