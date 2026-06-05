Seguro Social ¿Qué pasa si no pagas impuestos en Estados Unidos? Estas son las consecuencias N + Univision consultó al abogado de inmigración de Arizona, Ezequiel Hernández, sobre las implicaciones de incumplir con las obligaciones fiscales en el país



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No pagar impuestos en Estados Unidos puede tener consecuencias para ciudadanos estadounidenses, inmigrantes con estatus legal e inmigrantes indocumentados.

N+ Univision consultó a Ezequiel Hernández, abogado de inmigración en Arizona y colaborador de este medio, sobre las implicaciones de incumplir con las obligaciones fiscales en el país. El especialista explicó que el pago de impuestos es independiente del estatus migratorio, por lo que las personas están obligadas a declarar y pagar impuestos.

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¿Qué pasa si no pago mis impuestos y soy inmigrante indocumentado?

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El abogado dijo que muchos inmigrantes indocumentados que pagan sus impuestos no enfrentan problemas de deportación por motivos fiscales.

Sin embargo, el pago de impuestos no impide una posible deportación ni modifica el estatus migratorio de una persona.

Además, señaló que algunas personas dejan de declarar o pagar impuestos por temor a las autoridades, lo que puede generar problemas adicionales al incumplir con la ley tributaria.

Los inmigrantes indocumentados que mantengan deudas tributarias pendientes también pueden estar sujetos a acciones de cobro por parte del IRS, incluido el embargo de ciertos fondos o cuentas bancarias.

La forma en la que los inmigrantes indocumentados pueden pagar sus impuestos es a través del Número de Identificación Personal del Contribuyente (ITIN), el cual consta de nueve dígitos y es emitido por el IRS. Este número permite presentar declaraciones de impuestos independientemente del estatus migratorio de la persona.

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¿Qué pasa si no pago mis impuestos y soy inmigrante con estatus legal?

Ezequiel Hernández señaló que los inmigrantes legales que no cumplen con sus obligaciones fiscales pueden enfrentar sanciones por parte de las autoridades tributarias. Además, los problemas fiscales pueden tener repercusiones en algunos trámites migratorios.

De acuerdo con el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS), el historial fiscal puede influir en los procesos de naturalización. Esto se debe a que los solicitantes deben demostrar buen carácter moral, un requisito que puede verse afectado por la evasión de impuestos.

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Asimismo, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) puede tomar medidas para cobrar deudas tributarias pendientes, incluido el embargo de ciertos fondos o cuentas bancarias. Sin embargo, estas acciones suelen estar precedidas por notificaciones oficiales y oportunidades para que el contribuyente responda o impugne la medida.

Una de las alternativas para resolver una deuda tributaria es establecer un plan de pagos con el IRS. En algunos casos, las personas que solicitan la naturalización pueden presentar documentación que demuestre que están cumpliendo con dicho acuerdo.

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¿Qué pasa si no pago mis impuestos y soy ciudadano estadounidense?

El abogado explicó que mantenerse al corriente con las obligaciones fiscales ayuda a evitar multas, recargos y posibles acciones de cobro por parte del IRS.

Además, los trabajadores independientes que no reportan sus ingresos o no pagan los impuestos correspondientes pueden afectar su historial de contribuciones al Seguro Social. Esto puede repercutir en la acumulación de créditos de trabajo necesarios para acceder a beneficios de jubilación. En términos generales, se requieren 40 créditos de trabajo para obtener estos beneficios, lo que equivale a 10 años de trabajo.

Finalmente, de acuerdo con la Administración del Seguro Social (SSA), los ciudadanos estadounidenses y ciertos no ciudadanos que se encuentran legalmente en Estados Unidos pueden recibir beneficios del Seguro Social si cumplen los requisitos establecidos por la ley, entre ellos haber acumulado los créditos de trabajo necesarios.