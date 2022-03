Impuesto a los superricos: cómo Biden quiere hacer que los multimillonarios paguen más

¿Cómo hacen para que sea legal? Viven del “compra, pide prestado, muere”. El grueso de su fortuna la conforma el valor de las acciones de sus empresas y, hasta que no venden, no generan deudas (un 20%) con el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Sus salarios, por los que sí pagarían impuestos (hasta un 37%), no son tan altos como se podría pensar y en algunos casos son hasta simbólicos, como el dólar que cobra Mark Zuckerberg de Facebook.