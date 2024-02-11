Que no te asfixien las deudas en tus tarjetas de crédito: por qué es el momento de reducirlas

Video ¿Cómo puedes saldar tus deudas y comenzar a ahorrar? Esta experta te da una fórmula eficaz para lograrlo

El estrés financiero ha empeorado para quienes no tenían ahorros antes de la pandemia. La inflación, las altas tasas de interés y el fin de las ayudas vinculadas con la pandemia —como la suspensión temporal de los pagos de los préstamos estudiantiles— han llevado las deudas en tarjetas de crédito a niveles récord, según expertos.

En el cuarto trimestre de 2023, las personas en Estados Unidos debían $1.1 billón en sus tarjetas de crédito, según los datos de la Reserva Federal de Nueva York.

PUBLICIDAD

Silvio Tavares, presidente y director general de VantageScore, uno de los dos sistemas de calificación crediticia más importantes del país, advirtió que “se están empezando ver señales considerables de estrés”, a pesar de que los consumidores reportan, en términos generales, una buena salud financiera.

Si debes mucho en tu tarjeta o tarjetas de crédito, considera poner en práctica alguno de estos consejos:

Pida que te bajen la tasa de interés de tu tarjeta de crédito

Una de las primeras cosas que debe hacer es pedir a la empresa que emite su tarjeta de crédito que reduzca su tasa de interés.

Si bien la Reserva Federal indicó recientemente que es probable que su primera reducción de las tasas de interés ocurra dentro de varios meses, la tasa de interés promedio de una tarjeta de crédito ya es considerablemente más alta que la que define la Fed. La mayoría de las empresas ofrecen tasas promocionales y maneras de trasladar su saldo a tarjetas con tasas de interés más bajas, por lo menos durante el primer año. Estas promociones pueden evitar que se acumule su deuda.

Dicho esto, es probable que tenga que pagar una cuota por transferencia de saldo y liquidar su saldo antes de que concluya la ventana de determinada promoción, de lo contrario, se acumularán intereses adicionales.

Más aún, reportes sobre la percepción de la industria bancaria muestran que los bancos se muestran cada vez más conservadores al momento de otorgar préstamos, lo cual quiere decir que podría ser más difícil refinanciar la deuda.

Video Declaraciones de impuestos 2024: el crédito por el que puedes pedir más de $7,000

Primero liquida las deudas con las tasas de interés más altas

Esta estrategia es conocida como 'el enfoque de la avalancha', que consiste en liquidar primero la deuda que acumule intereses más rápido. Se trata del método financiero más sensato para gestionar su deuda, según algunos planificadores financieros.

PUBLICIDAD

Otra estrategia, conocida como 'el enfoque de la bola de nieve' mira más el aspecto psicológico de liquidar primero las deudas más pequeñas. Ello puede generar impulso y optimismo antes de darle cara a las deudas más altas. Algunos asesores financieros creen que este método es más motivador.

Puede encontrar asesoría gratuita en la Fundación Nacional para la Asesoría de Crédito en nfcc.org.

Consolida tus préstamos si fuese posible

Los asesores también alientan a que los consumidores consoliden sus préstamos con tasas fijas, siempre que las mismas estén disponibles. La guía para el consumidor de la Comisión Federal de Comercio para liquidar sus deudas le puede ayudar a trazar un plan.

Cuando se trata de los pagos de préstamos estudiantiles, procure que todas esas deudas estén consolidadas y que esté aprovechando cualquier oportunidad para disminuir su costo mensual.

El programa de Condonación de Préstamos por Servicio Público (PSLF, por sus siglas en inglés) es una de varias alternativas de condonación que sigue disponible para muchos deudores de préstamos estudiantiles.

Toma en cuenta la inflación al hacer tu presupuesto

Si bien la inflación está por debajo de su punto más alto, el precio de muchos bienes y servicios sigue siendo elevado. El pan que en diciembre de 2020 costaba $1.54, llegó a $2.02 a finales del año pasado, de acuerdo con la Oficina de Estadísticas Laborales, mientras que el alquiler promedio de una propiedad con hasta dos habitaciones subió de $1,424 a finales de 2020 a $1,713 a finales del año pasado, según realtor.com

PUBLICIDAD

America Saves, una campaña sin fines de lucro de la Federación del Consumidor de Estados Unidos, también ofrece asesoría.

Desde la pandemia, algunos proveedores de servicios mensuales se han mostrado más abiertos a negociar sus facturas —ya sean servicios de televisión por cable, telefonía, internet o seguro de auto. Contactar a estas empresas puede generar ahorros importantes, dijo Kia McCallister-Young, directora de America Saves, quien aconseja llamar para pedir la tasa más baja, reembolsos y cupones disponibles. Si un proveedor compite con otras empresas, es más probable que obtengas un descuento.

Mira también: