"Miles de familias se están quedando atrás": con una enorme valla, migrantes indocumentados piden ayuda económica por la pandemia

"500,000 vulnerables residentes de Nueva Jersey fueron dejados atrás. Díganle a Trenton (sede del gobierno central) que apruebe el proyecto A4171/S-2480", lee el mensaje en la enorme valla en el New Jersey Turnpike .

Fue obra de la organización Make the Road , que brinda servicios a la comunidad indocumentada y busca que el proyecto presentado el pasado mayo en la Legislatura estatal garantice ayuda económica de hasta $1,000 en efectivo para los indocumentados que pagan impuestos en el estado.

Sin embargo, pese al apoyo bipartidista, aún no ha tenido una audiencia pública, señaló Make the Road en un comunicado .

De acuerdo con cifras de la organización, estos migrantes indocumentados han colaborado con unos $1,200 millones a las arcas de desempleo de los estados durante los últimos diez años y pagado anualmente casi $600 millones más en impuestos estatales y locales. Pero aún así no tienen derecho a recibir beneficios por desempleo ni otras ayudas.

"Nueva Jersey debe tomar medidas inmediatas para brindar ayuda a los trabajadores excluidos y sus familias. ¿Cómo podemos aplanar la curva de la infección y recuperarnos como estado si más de medio millón de personas se quedan atrás de la ayuda y no pueden alimentar a sus familias?", dijo Sara Cullinane, directora de Make the Road New Jersey.