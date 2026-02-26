Bolsa de Valores El peor día para las acciones de Nvidia desde la primavera pasada arrastra a Wall Street a la baja El peor día para las acciones de Nvidia desde la primavera pasada arrastró al mercado estadounidense a la baja, a pesar de que la mayoría de las acciones subieron. El S&P 500 cayó un 0.5 % el jueves. El Dow Jones Industrial Average sumó 17 puntos y el Nasdaq Composite se hundió un 1.2 %. La caída en la cotización de Nvidia ocurrió pese a que presentó otro informe de beneficios espectacular. Pero estos resultados brillantes se han convertido en algo habitual para la empresa de chips de IA.

El peor día para las acciones de Nvidia desde la primavera pasada arrastró al mercado estadounidense a la baja el jueves, a pesar de que la mayoría de las acciones en Wall Street subieron.

El S&P 500 cayó un 0.5 % tras las fuertes oscilaciones registradas a principios de semana, impulsadas por las esperanzas y preocupaciones generadas por la revolución de la inteligencia artificial. El Dow Jones Industrial Average subió 17 puntos, menos del 0.1 %, y el Nasdaq Composite se hundió un 1.2 %.

Nvidia, cuyos chips están contribuyendo al auge de la IA, registró otro trimestre estelar de crecimiento de los beneficios que superó con creces las expectativas de los analistas. También dio una previsión de ingresos para el trimestre actual que, una vez más, superó las estimaciones de Wall Street.

Pero estos resultados espectaculares se han vuelto tan habituales para Nvidia que están perdiendo su impacto. Sus acciones cayeron un 5.5 %, la peor pérdida desde abril.

Nvidia, miles de millones de dólares parecen no ser suficientes

"Es muy significativo que una empresa muy cotizada en bolsa, que supera en miles de millones de dólares las previsiones de ingresos, ya no consiga una reacción positiva en el precio de sus acciones", afirmó Dan Coatsworth, director de mercados de AJ Bell.

"El ánimo está cambiando con Nvidia, lo que representa una modificación significativa en la confianza de los inversionistas", añadió.

No obstante, crece la preocupación de que esos clientes puedan acabar reduciendo su gasto en chips de Nvidia y otras inversiones en IA, ante las dudas sobre si podrán recuperar sus miles de millones de dólares a través de futuras ganancias en productividad.

"Los resultados de Nvidia por sí solos fueron buenos, pero debemos tener en cuenta que los hiperescaladores están gastando mucho más de lo que ingresan", afirmó Jack Ablin, de Cresset Capital Management.

Los inversionistas están preocupados porque la desaceleración del gasto "afectará a todos los integrantes de la cadena", señaló Ablin. "Y Nvidia es, obviamente, uno de los grandes beneficiarios de todo ese gasto".

"Nuestros clientes se apresuran a invertir en computación de IA, las fábricas que impulsan la revolución industrial de la IA y su crecimiento futuro", afirmó Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia.

Dado que Nvidia es la mayor acción del mercado estadounidense por valor, tiene más influencia en el S&P 500 que cualquier otra. Por sí sola, representó más de cuatro quintas partes de las pérdidas del S&P 500.

Otras acciones del mercado

A pesar de los problemas de Nvidia, siete acciones subieron en el S&P 500 por cada tres que cayeron. Entre ellas se encontraba Salesforce, que subió un 4% después de que, al igual que Nvidia, anunciara unos beneficios para el último trimestre superiores a los esperados por los analistas.

Se trata de un retorno a las ganancias para la acción, que sigue registrando una caída de casi el 25% en lo que va de año. Ha estado bajo presión debido a la preocupación de que los competidores impulsados por la inteligencia artificial pudieran socavar su negocio.

Salesforce utiliza la IA en sus productos, que ayudan a los clientes a gestionar las relaciones con sus propios clientes. También hizo varios anuncios que suelen impulsar el precio de las acciones: enviará hasta 50,000 millones de dólares a los accionistas mediante la recompra de sus acciones y aumentó sus dividendos.

"La IA agencial es un impulso para nuestro negocio", afirmó el director ejecutivo Marc Benioff.

Empresas de sectores tan dispares como el transporte por carretera y los servicios financieros también han visto cómo sus acciones sufrían este año ataques repentinos y agresivos por parte de inversores que temen que sus negocios puedan perder terreno frente a la inteligencia artificial o incluso quedar obsoletos.

Las oscilaciones más pronunciadas han afectado a las empresas de software, y un ETF muy seguido que replica el sector subió un 2,1 % el jueves, lo que redujo sus pérdidas en lo que va de año por debajo del 22%.

En otras partes de Wall Street, las acciones de Warner Bros. Discovery bajaron un 0.3 % después de que el gigante del entretenimiento informara de unas pérdidas de 252 millones de dólares en el cuarto trimestre. Eso no pareció molestar a los inversionistas, que probablemente estén más interesados en qué oferta de adquisición —Netflix o Paramount Skydance— aceptará finalmente la empresa y sus accionistas.

Petróleo con precios estables

Algunas de las oscilaciones más pronunciadas en los mercados financieros se produjeron en el sector petrolero, donde los precios fluctuaron considerablemente mientras Estados Unidos e Irán mantenían conversaciones indirectas sobre el programa nuclear iraní.

Una solución pacífica eliminaría la amenaza de guerra, que preocupa a los inversionistas porque podría bloquear el flujo mundial de petróleo y hacer subir su precio. El ejército estadounidense ya ha reunido la mayor fuerza de buques de guerra y aviones estadounidenses en Oriente Medio en décadas, lo que ha aumentado lo que está en juego. La actual ronda de conversaciones parece «decisiva», según los estrategas de Macquarie.

El barril de crudo de referencia estadounidense cayó brevemente hasta los 63.60 dólares. Sin embargo, recuperó esa pérdida y subió por encima de los 66.50 dólares antes de cerrar en 65.21 dólares, con un alza del 0.3 %. El crudo Brent, el estándar internacional, también tuvo un día irregular y cerró en 70.75 dólares por barril, con una caída del 0.1 %.

En el mercado de bonos, los rendimientos de los bonos del Tesoro bajaron. El rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años cayó al 4,01 % desde el 4,05 % del miércoles por la noche.

Un informe mostró que el número de trabajadores estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó la semana pasada, pero no más de lo que esperaban los economistas. Además, sigue siendo relativamente bajo en comparación con la historia.

