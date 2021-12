Cómo el rechazo de Manchin al plan social de Biden acaba con la extensión de los hasta $3,600 del crédito por hijo

La organización de corte progresista Center on Budget and Policy Priorities halló en un informe que cerca de 27 millones de niños en familias de bajos ingresos —e incluso en hogares que no ganan nada— resultaron beneficiados con el crédito. Específicamente porque ahora está siendo entregado sin el requisito de que esos hogares demuestren haber tenido un ingreso ganado.