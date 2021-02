El IRS avisa por error que no enviará cheques de estímulo a personas con una supuesta deuda tributaria

Algunas personas recibieron una carta enviada por error por el Servicio de Rentas Internas (IRS e inglés) notificando que no les serían enviados total o parcialmente los cheques de estímulo de $1,200 o $600, porque la agencia usó el dinero para pagar impuestos viejos del 2007 que supuestamente adeudaban.

Tras detectar el error, el IRS ha dicho que "esta notificación no es correcta para cualquiera que la haya recibido. Como no se emitió ningún pago, no se realizó un pago (retroactivo por la supuesta deuda tributaria) (...) Puedes ignorar esta notificación".