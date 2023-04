¿Todos los que tengan buen crédito ahora pagarán más por su hipoteca? Lo explicamos

Al respecto, la agencia FHFA dijo lo siguiente: Las nuevas tarifas "no dan el incentivo para que una persona dé un 'down payment' más bajo para beneficiarse de 'fees' más bajos. Las personas que dan un 'down payment' menor al 20% del valor de la propiedad usualmente pagan un seguro hipotecario, así que eso debe ser sumado a los 'fees' (de originación del préstamo) cuando se evalúen los costos totales de ese préstamo".